Vulcanul White Island din Noua Zeelandă a erupt. Poliţia anunţă că o persoană a murit / Zeci de oameni, răniţi sau daţi dispăruţi. FOTO, VIDEO

UPDATE ora 08.00 O persoană a murit în urma erupţiei vulcanului White Island

John Tims, comisarul adjunct al Poliţiei, a confirmat pentru The Guardian că o persoană a murit în urma erupţiei vulcanului White Island, din Noua Zeelandă.

„Bazându-ne pe această informaţie, există posibilitatea să fie mai mulţi morţi”, a adăugat Tims.

Premierul de la Wellington, Jacinda Ardern, a anunţat că mai multe persoane sunt date dispărute în urma erupţiei vulcanului.

My god, White Island volcano in New Zealand erupted today for first time since 2001. My family and I had gotten off it 20 minutes before, were waiting at our boat about to leave when we saw it. Boat ride home tending to people our boat rescued was indescribable. #whiteisland pic.twitter.com/QJwWi12Tvt