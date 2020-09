WSJ: Donald Trump pregăteşte trei teme principale de campanie, în contextul scăderii popularităţii

Preşedintele SUA, Donald Trump, confruntat cu scăderea popularităţii înaintea scrutinului prezidenţial din noiembrie, a pregătit trei teme principale de campanie, axate pe relansarea economică, restabilirea ordinii şi contracararea Chinei, comentează publicaţia The Wall Street Journal.

"Este destul de uşor să sintetizăm poziţia politică a preşedintelui Donald Trump: efortul său de obţinere a unui nou mandat este marcat de probleme grave. Este cu 8,1% în urma politicianului democrat Joe Biden în media sondajelor de opinie, potrivit Institutului RealClearPolitics. Este pe locul doi în aproape toate sondajele din cele şase state cele mai importante în modificarea direcţiei votului. Şomajul, cel mai sensibil dintre indicatorii economici importanţi politic, a crescut rapid din cauza coronavirusului şi va fi în mod sigur la cote istorice în ziua alegerilor. În ultimele 15 cazuri în care un preşedinte american a candidat pentru un nou mandat, doar trei s-au confruntat cu creşterea ratei şomajului în ulimul an înaintea scrutinului, conform unui studiu realizat de firma de lobby Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas. Şi toţi trei - Herbert Hoover, Jimmy Carter şi George H.W. Bush - au pierdut scrutinul", explică editorialistul Gerald F. Seib într-un articol publicat în cotidianul The Wall Street Journal sub titlul "Trump scrie trei teme în planul de campanie electorală" / "Preşedintele speră să întoarcă situaţia electorală problematică prin prezentarea unei economii în relansare, contracararea Chinei şi poziţionându-se drept candidatul legii şi ordinii".

Cel mai recent sondaj comandat de Wall Street Journal / NBC News relevă că 80% dintre cetăţenii americani cred că ţara este scăpată de sub control. Nu există niciun al treilea candidat important care să apară pentru a lua voturile anti-Trump de la democraţi aşa cum au făcut candidaţii libertarian şi ecologist în 2016. "Donald Trump are o bază solidă, dar este o personalitate controversată şi nu a reuşit extinderea bazei electorale. În mod normal, aceste cifre ar genera perspectiva eşecului. Dar... aceasta nu este o perioadă obişnuită, Trump nu este un politician obişnuit, iar datele obişnuite s-ar putea să nu se mai aplice în cele patru luni şi jumătate până la alegeri. Preşedintele are avantaje în materie de fonduri şi medii de socializare faţă de Joseph Biden şi un avantaj în Colegiul Electoral care i-ar putea permite din nou să piardă votul popular şi chiar câteva din statele decisive, dar să câştige totuşi scrutinul", subliniază editorialistul.

"Şi, poate, un lucru mai important, un plan clar de campanie se conturează pentru Donald Trump. Are trei părţi: celebrarea unei relansări economice, contracararea Chinei şi autoproclamarea drept candidatul legii şi ordinii. În fiecare caz, Donald Trump încearcă să transforme o problemă într-un avantaj", notează editorialistul.

În privinţa economiei, calculul lui Donald Trump este că în contextul pandemiei va conta mai mult direcţia economiei, nu situaţia obiectivă, în ziua alegerilor.

În cazul Chinei, Donald Trump nu a reuşit revizuirea totală a relaţiei comerciale pe care o promisese. Dar a obţinut faza preliminară a unui acord comercial prin care China va achiziţiona mai multe produse americane. Va pretinde că în lipsa poziţiei sale dure, China ar fi continuat tendinţa care pe termen lung i-ar fi permis să obţină un avantaj comercial. Abordarea dură a lui Donald Trump intervine în contextul în care americanii acuză din ce în ce mai mult China că nu a depus suficiente eforturi pentru a opri răspândirea epidemiei de coronavirus.

În privinţa preocupărilor faţă de starea de nedreptate rasială, accentuate în SUA după moartea afro-americanului George Floyd în timp ce era imobilizat de poliţişti în Minneapolis şi în contextul amplificării protestelor, nu există nimic subtil în stilul lui Donald Trump. Preşedintele SUA a transmis luni prin Twitter: "Lege şi ordine!" Este a şaptea oară în două săptămâni când postează acest mesaj.

"Aceasta constituie o încercare specifică lui Donald Trump de a transforma o culpabilizare într-un avantaj. Mulţi îl vor acuza că a scăpat ţara de sub control, dar el mizează pe voturile alegătorilor care cred că un lider dur este persoana care poate restabili controlul", notează editorialistul WSJ.

Consilierii preşedintelui mizează pe ideea că actualele probleme evidenţiază că vechile instituţii au eşuat şi că Donald Trump rămâne agentul schimbării, ceea ce Joseph Biden nu poate fi, deoarece a avut relaţii cu aceste instituţii. "Să fie clar, este imposibil ca Joe Biden să se prezinte ca fiind candidatul schimbării", a declarat un consilier de campanie al lui Donald Trump.

"Dealul pe care trebuie să îl urce Donald Trump este abrupt. Dar dacă politicienii democraţi au prea multă încredere în ei şi presupun că actualele dificultăţi ale lui Donald Trump sunt capitolul final al cărţii lui, fac acest lucru cu propriul risc", concluzionează editorialistul Gerald F. Seib.