Yassine a mers patru ani pe bicicletă ca să participe la pelerinajul de la Mecca

Yassine Ghallam a visat dintotdeauna să ajungă la Mecca. A plecat din Maroc spre Arabia Saudită acum 4 ani pe bicicletă. În timpul călătoriei, el a vizitat 28 de ţări. Ca să câştige bani şi să îşi poată continua călătoria, a acceptat orice mic job care i-a ieşit în cale. A fost translator, electrician şi mecanic.

Acum, din cauza pandemiei, este posibil ca visul lui să nu se poată îndeplini. Nu are voie să participe la pelerinaj din cauza restricţiilor de călătorie impuse de Arabia Saudită.

Mai mulţi saudiţi au făcut donaţii pentru ca Yassine şi familia lui să poată să vină anul viitor.

„Scopul călătoriei mele a fost să vin aici şi să particip la pelerinaj, dar unele ţări africane sunt închise pentru marocani, cum ar fi Algeria. A trebuit să o iau pe altă rută, prin Africa de Sud, trecând prin Africa de Vest şi cea de Est”, a spus Yassine.

Autor: Marina Dinu

This Moroccan man's dream was to perform the #Hajj

in Mecca — so he started riding there on his bike. For four years.



via @dw_arabic pic.twitter.com/KegGQLH9VX