Zeci de mii de oameni au ieşit din nou pe străzile din Minsk. UPDATE: Forţele de ordine au efectuat zeci de arestări

UPDATE: Autorităţile din Belarus au reţinut duminică cel puţin 100 de protestatari, a informat agenţia rusă de ştiri Interfax, citând ministerul de Interne din Belarusului.

Imagini video prezentate de presa locală TUT.BY au arătat sute de femei care strigau „ruşine” câtre membrii forţelor de securitate.

Lukaşenko este la putere din 1994 şi a respins cererile pentru noi alegeri din partea Sviatlanei Tsikhanouskaya, principalul său adversar care a fugit în exil la două zile după vot.

Manifestaţiile au continuat pe parcursul celor patru săptămâni de la alegeri, atrăgând zeci de mii de oameni în fiecare duminică.

Cu o zi înainte, Ministerul de interne din Belarus a declarat că 91 de protestatari au fost reţinuţi sâmbătă şi a anunţat că va consolida securitatea şi va lua „toate măsurile necesare pentru a suprima astfel de acţiuni” duminică.

Tsikhanouskaya, care se va deplasa la Varşovia pentru a se întâlni cu premierul polonez săptămâna viitoare, a declarat sâmbătă într-un mesaj video, că impulsul protestelor este ireversibil.

„Bieruşii s-au schimbat deja, s-au trezit şi este imposibil să-i împingem înapoi în mentalitatea anterioară”.

Footage has emerged from Belarus allegedly showing masked men snatching protesters who oppose President Alexander Lukashenko and forcing them into vans.



