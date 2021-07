Zeci de persoane decedate în China. Provincia Henan este afectată de cele mai abundente ploi din ultimii 1.000 de ani

Cel puţin 25 de persoane au murit ca urmare a ploilor torenţiale care au lovit provincia, cu şapte dispăruţi, au declarat oficialii miercuri la o conferinţă de presă.

Se preconizează că ploile vor continua, iar armata a trimis peste 5.700 de soldaţi pentru a ajuta la căutare şi salvare.

De sâmbătă până marţi, în Zhengzhou au căzut 617,1 mm de ploaie, aproape echivalentul mediei sale anuale de 640,8 mm. Cele trei zile de ploaie au înregistrat un nivel văzut doar „o dată la o mie de ani”, au spus meteorologii.

La fel ca valurile de căldură recente din Statele Unite şi Canada şi inundaţiile extreme observate în vestul Europei, precipitaţiile din China au fost aproape sigur legate de încălzirea globală, au declarat oamenii de ştiinţă pentru Reuters.

„Astfel de evenimente meteorologice extreme vor deveni probabil mai frecvente în viitor”, a declarat Johnny Chan, profesor de ştiinţe atmosferice la Universitatea din Hong Kong.



Floods in China's Henan province and it's capital Zhengzhou seem worse even than what happened in Germany last week. Today Zhengzhou had 200mm of rain in one hour. In Germany, they had 154mm in 24 hours. See @javihagen for more. pic.twitter.com/73aIDbaVfH