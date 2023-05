Zelenski, la prima zi de summit G7: "Am primit avioane F-16. A doua zi va veni cu mai multe surprize". Preşedintele ucrainean a discutat cu mai mulţi lideri de stat, inclusiv cu Macron, Meloni, Sunak, Modi şi Scholz

Preşedintele informează că se află la summitul G7, care are loc la Hiroshima.

Prima zi de summit a fost tare, scrie Zelenski pe Twitter după ce Joe Biden a dat aliaţilor NATO undă verde pentru livrarea de avioane F-16 de fabricaţie americană către Ucraina.

El a mai spus că a avut întâlniri productive cu premierul indian, Narendra Modi, prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, premierul italian, Giorgia Meloni, preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi cancelarul german, Olaf Scholz.

Zelenski a transmis pe Twitter că va încerca să atragă cât mai multe ţări şi lideri pentru cauza Ucrainei - apărarea sa şi suportul pe termen lung pe plan financiar şi militar.

El anunţă că ziua a doua va fi şi "mai tare", că va veni cu mai multe surprize şi veşti grozave pentru ucraineni.

