Gândurile lui Cristoiu: Dacă sondajele Serviciilor arată că PNL pierde, Iohannis trece la Planul B

Ion Cristoiu afirmă că preşedintele Klaus Iohannis are un plan B dacă sondajele vor arăta că PNL va pierde alegerile anticipate: un guvern tehnocrat, de alegeri, condus de un tehnocrat precum Nicolae Ciucă, actualul ministru interimar al Apărării, care va încasa toate nemulţumirile populaţiei.

Jurnalistul a explicat, la emisiunea "Gândurile lui Cristoiu", că şeful statului va trece la planul B dacă sondajele de opinie adevărate, făcute de servicii, vor arăta că PNL nu iese câştigător sau va obţine insuficiente voturi la alegerile anticipate.

“Deci aceste sondaje, pe care le vor face zilele acestea, îl vor convinge pe Iohannis că Guvernul ăsta o să cadă, dacă poate să meargă în continuare cu anticipate, că dacă sondajele adevărate, alea făcute de Servicii, îi vor spune lui Iohannis că se va pierde, pierde PNL sau nu câştigă suficient, atunci părerea mea este că el va trece la planul B, care e posibil. Planul B ar fi un guvern condus de un tehnocrat gen Ciucă Nicolae, ministrul Apărării…Un guvern care, prin intermediul lui Ciucă, va fi prezentat ca guvern de alegeri, cel care trebuia să fie Orban, va face parte din guvern probabil şi de la PNL şi de la PMP, dar guvernul nu va trece drept al PNL-ului, ci va fi un guvern tehnocrat”, a susţinut jurnalistul.

Ion Cristoiu a reamintit că metoda nu e nouă şi că un astfel guvern, condus de Theodor Stolojan, a fost instalat în octombrie 1991.

“Stolojan era, vezi doamne, premier neutru de alegeri, iar guvernul era alcătuit din FSN-işti, adică din FSN-işti, din independenţi, v-am spus că l-a pus pe Ludovic Spiess la Cultură şi erau câţiva PNL-işti că erau din opoziţie (...) sub aparenţa de guvern tehnocrat, domnul Stolojan a făcut una dintre cele mai mari, dacă se poate spune, absurdităţi, a naţionalizat valuta, atunci era nevoie de nişte bani şi... FSN-ului nu i s-a întâmplat nimic, care a şi câştigat în 1992, pentru că toată lumea a zis <e ăla Stolojan>”, a reamintit analistul politic.

Ion Cristoiu a explicat că lucrurile se pot întâmpla la fel şi în cazul unui guvern tehoncrat condus de Nicolae Ciucă.

“Deci aşa poate să fie, face un guvern tot PNL, mă rog fără ăştia, îl vopseşte un pic în tehnocrat, adică la unele ministere nu vei pune PNL, la Cultură, la Sport, că sunt multe din astea, la Educaţie pui un profesor universitar. Vine domnul Ciucă şi spune:< oameni buni eu nu am nici o treabă cu PNL>, da? Aşa va spune. <Eu am venit să fac alegerile, nu voi da ordonanţe de urgenţă, nu vă aşteptaţi de la mine la nimic politic că eu nu fac politică, eu sunt militar, de aia am zis că el, eu sunt militar, sunt general, nu am nici o treabă cu politica> şi în acel moment PNL câştigă alegerile la termen pentru că poporul nu se va îndrepta către PNL dacă se întâmplă ceva, (...) dacă domnul tehnocrat Ciucă va face nu ştiu ce decizie, chiar prin ordonanţă de urgenţă, că poate să dea, asta ar fi una din soluţii”, a susţinut jurnalistul.

Ion Cristoiu a mai spus că preşedintele Iohannis îşi justifică acţiunile prin procentele bune din sondaje şi a susţinut că şeful statului nu ar trebui să se erodeze din cauza unor acţiuni mărunte, ci prin luarea unor măsuri pentru ţară.

“Ce a făcut acum Iohannis, zice aşa: eu sunt mare, stau bine în sondaje, îmi pot permite să sfidez CSM-ul. Sigur, el nu cade mâine în sondaje, dar la un moment dat se adună, astea sunt costisitoare, pe Emil Constantinescu l-au costat, de ce? Pentru că el care are acest capital politic nu trebuie să îl piardă cu prostii, adică el trebuie să piardă capitalul ăsta politic cu o măsură nepopulară, dar care e necesară pentru România. Şi-a pus acolo pe oamenii lui şi dacă îi pune ce o să facă? O să facă… Gabriela Scutea o să ne aresteze pe toţi sau cine o fi, în sensul ăsta. Eu mă şi aşteptam, că de fapt el a propus, nu Predoiu, dar am dat un exemplu, este o lecţie postdecembristă”, a afirmat analistul politic.

Ion Cristoiu a mai spus că şeful statului nu a învăţat această lecţie şi, din acest motiv, i se pare că poate să bată şi viaţa, ignorând că pot apărea evenimente imprevizibile.

„ Nu a învăţat-o pentru că... gândiţi-vă câte victorii a avut, a bătut-o pe Viorica Dăncilă, e greu să îi spui <domnule, o bătea şi iepurele din cort, o bătea orice om şi muţunache, că nu era pregătită pentru asta> şi faptul că a bătut-o şi atât de uşor şi fără mari eforturi lui i se pare acum că e el mai tare din lume, i se pare că poate să bată şi viaţa. Viaţa nu o poţi bate că uite se iveşte Cosette Chichirău, nu ştii cine se iveşte mâine sau... te trezeşti mâine cu rezistenţa lui Orban care şi el zice <da, da, da>, e un fel de Postelnicu cu Ceauşescu, care zicea <Da, să trăiţi, sunteţi foarte frumos şi tovarăşa Ceauşescu e şi mai frumoasă> şi când zice <da, da, da>, nu face nimic. Nu poţi să stăpâneşti”, a conchis jurnalistul.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.