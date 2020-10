Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu explică de ce în timpul stării de urgenţă, medicii vorbeau sub protecţia anonimatului despre lipsa echipamentelor de protecţie şi alte neajunsuri, iar acum, cu nume şi prenume, ne spun, uneori chiar agresiv, cât de periculos e coronavirusul, chiar dacă la începutul epidemiei spitalele au fost focare de infecţie şi au partea lor de vină.

Ion Cristoiu afirmă că una din explicaţiile pentru care medicii duc o campanie în favoarea pericolului corinavurusului este dependenţa lor de spitale şi managerii acestora.

“S-a schimbat comunicarea, dar medicii sunt aceeaşi. Acum apar cu nume, cu prenume, cu feţe pentru că li se dă voie şi chiar sunt îndemnaţi. Atunci nu li se dădea voie şi de aia nu apăreau. În primele zile, când am văzut spaima medicilor, unii chiar cunoscuţi, de a vorbi despre neajunsuri, m-am interesat şi eu şi am aflat explicaţia de ce duc ei campania în favoarea pericolului coronavirusului. Lumea aceasta a spitalelor, a medicilor este mult mai puţin independentă decât pare. Am înţeles că medicii de la un spital de urgenţă depind fundamental de manager pentru că foarte puţini medici nu iau bani. Nu spun nici că e bine, nici că e rău. Iau bani. Normal, sunt medici vor să câştige şi ei ca în Occident. Când ajung mari să aibă şi măcar o insulă, nu ca acum, un apartament sau o casă la ţară. Ca să iei bani, trebuie să ai un loc unde să operezi, un cabinet, să fii titular acolo şi mai ales ai nevoie de materiale. Dacă vrea managerul ţi le dă. Nimeni nu te dă afară, nu ia bisturiul din mână, dar bisturiul poate să fie ascuţit sau nu. Sau vine un aparat şi medicul are nevoie de el. Poate să-l primească sau poate nu. Deci este o dependenţă uimitoare a medicilor de spitale”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu adaugă că existând această dependenţă, inclusiv de Colegiul Medicilor, doctorii pot fi şantajaţi.

“Este o dependenţă uimitoare faţă de Colegiul Medicilor, care este un fel de grup de interese. Poate să-ţi ia autorizaţia de funcţionare, te mai vâră şi la malpraxis. Marea majoritate a medicilor de la stat au şi la privat consultaţii. Eu un miş-maş peste care managerul poate să treacă sau poate să nu treacă. Deci la ora actuală foarte, foarte puţini medici sunt independenţi pentru că sunt săraci şi cinstiţi, vorba lui Ion Iliescu. Nu, sunt bogaţi şi cu interese. Şi atunci când ai interese, când faci aranjamente, când depinzi de bunăvoinţa cuiva, când poţi fi şantajat cu un dosar, atunci sigur nu mai faci gălăgie şi nu spui că nu avem echipamente”, a punctat publicistul.

Ion Cristoiu spune că unul dintre motivele pentru care medicii ies de sub protecţia anonimatului şi spun la televizor cât de periculos e coronavirusl este boala băgării în seamă.

“Acum, sunt trei motive pentru care ei cu nume şi prenume umplu ecranele televizoarelor şi site-urile pentru a trage semnale de alarmă, unori având şi tupeu şi fiind obraznici, invitându-ne să mergem la spital. Primul este cel pe care l-a invocat Mugur Mihăescu la cristoiutv şi anume beţia băgării în seamă. Medicii, chiar şi cei faimoşi suferă de o boală, a băgării în seamă. Să dea interviuri, să apară, să se scrie despre ei. La un anumit nivel au bani, dar vor să aibă şi băgare în seamă. Acum putând, chiar fiind invitaţi să facă propagandă. Şi-atunci, cu mare plăcere. Acum băgarea în seamă depinde de cât de slugarnici sunt cu Guvernul, şi nu îi costă nimic să fie”, a susţinut jurnalistul.

Un al doilea motiv, adaugă Ion Cristoiu, este beţia puterii de care suferă medicul în relaţia cu pacientul, coronavirusul fiind terenul ideal de manifestare. “Doi, cu foarte puţine excepţii, poate să pară paradoxal sau speculativ, relaţia medic-pacient este o relaţie de putere. Dependenţa pacientului de medic îi dă medicului o beţie a puterii, care e greu de sesizat, dar e normală. Şi o expresie a beţiei puterii este exagerarea. Dacă te duci la un medic, el dramatizează. <Vai de mine, nu aveţi o gastrită, mai aveţi puţin şi muriţi>. Coronavirusul este un teren ideal pentru că aşa se şi explică această beţie de putere. Se vede la Raed Arafat, să dea ordine. Nu în ultimul rând este şi o cultivare a propriei meserii. Şi noi jurnaliştii spunem presa e a patra putere în stat, acuma medicii poate să spună că ei sunt a doua putere, dacă nu chiar prima în stat”, a subliniat publicistul.

Un ultim motiv invocat de Ion Cristoiu pentru a explica abundenţa de declaraţii prăpăstioase ale medicilor privind coronavirusul sunt banii şi afacerile. “Şi al treilea motiv: este o mare afacere. Luâm cazul Câmpina unde au transformat în spital COVID un spital de urgenţă şi 200 de paturi cu 50 de asistente şi 40 de medici, stăteau şi nu a venit nimeni. Dar în timpul ăsta ei au luat bani, nu numai salariul şi cele 500 de euro pentru coronavirus. Sigur că le convine. Le convine să interneze şi asimptomatici pentru că nu sunt tratamente ieşite din comun, nu trebuie să -i aduci plosca, nu are diaree. Sunt oameni sănătoşi care stau acolo şi nimic nu e mai uşor pentru medic decât să trateze oameni sănătoşi. Şi-atunci sigur că există un foarte mare interes pentru a exagera. Există un interes uriaş şi al managerilor de spitale pentru că acum nu se mai uită nimeni, nu mai zice bine mă tor ce ceri tu manager de spital acum cam costă. CNAS, Ministerul Sănătăţii dau bani cu ochii închişi. Exagerezi pericolul coronavirusului, ai bani, ai aparate, şi atunci sigur că există un interes. Sigur că toţi aceşti bani aruncaţi pe fereasră, de la măşti până la echipamente medicale inutile, nu vorbesc de afaceri, costă bugetul de stat. Nimeni nu se uită pentru că este pericol”, a afirmat jurnalistul.

Nu în ultimul rând, Ion Cristoiu atrage atenţia că există şi nişte interese pentru care medicii au tăcut în timpul stării de urgenţă, deşi nu aveau echipamente, susţinând că această tăcere îi face responsabili de foarte multe nenorociri. „Există nişte interese. Aşa se explică de ce atunci au tăcut când nu aveau echipamente şi pentru faptul că au tăcut, sunt responsabili de foarte multe nenorociri pentru că în România focarele de infecţie au fost spitalele. Dacă ei erau corecţi, şi aveau curaj, şi spuneau probabil că se luau măsuri imediat. Nu s-au luat, nu aveau echipamente şi atunci sigur că s-au îmbolnăvit şi au propagat acest virus. Explicaţiile trimit la materialism, ca să-l citez eu pe Marx”, a mai spus jurnalistul.