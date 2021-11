Ion Cristoiu, despre soarta lui Ludovic Orban: Va fi exclus. Am crezut că Sistemul doarme, dar nu doarme

“Va fi exclus. În legătură cu destinul lui Ludovic Orban sau al grupării sale, avem un semnal care a trecut neobservat de către presă şi anume declanşarea anchetei penale împotriva acelui domn de la Argeş. Acela este unul dintre oamenii lui Ludovic Orban, unul dintre baronii locali. Şi atenţie, ancheta nu vizează că el a avut un contract şi a fost corupt. Vizează o corupţie politică, şi anume că el, lider PNL, îşi folosea influenţa politică de lider PNL, nu de demnitate publică, pentru a plasa oameni în diferite funcţii. În momentul în care acel domn este al lui Ludovic Orban, sunt deja două semnale. Unul de imagine, adică ăştia sunt oamenii lui Orban, aţi văzut ce făceau, şi doi, dă un semnal celor care vor să-l urmeze pe Orban. Mă întrebam când o să dea semnalul. Am crezut că Sistemul doarme, dar nu doarme. Interesant că semnalul a venit chiar azi.”, a declarat publicistul vineri seară la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Ion Cristoiu nu crede că, dacă Ludovic Orban îşi va face un nou partid, electoratul liberal se va orienta către acesta deoarece este un electorat fripturist, iar fostul lider al PNL nu are ce-i oferi.

“Când faci un asemenea partid, există un entuziasm care durează o oră. Prima întrebare care ar trebui adresată lui Ludovic Orban este cui se adresează. Care este culoarul? La ora actuală, culoarul de dreapta are două partide, PNL, cu electoratul mai fesenist, şi USR. Spuneţi-mi şi mie de ce să votez eu cu Orban, ce-mi oferă Orban? Tefeliştii, talibanii, cei cu Justiţia se duc la USR, ceilalţi la PNL. El ce vrea să facă un PNL mai mic? Electoratul clasic al PNL este fripturist. Spre deosebire de electoratele AUR şi USR PLUS, electoratele PNL şi PSD sunt de ciosvârtă. Dacă te uiţi la PSD, veţi vedea primari, consiliere, bunicuţe. Toţi bugetari care au interesul ca partidul lor să rămână la putere să ia şi ei o ciosvârtă. PNL nu diferă. Povestea de la Argeş asta era.”, a explicat publicistul.

Ironic, Ion Cristoiu adaugă că singura soluţie ca viitoarea formaţiune politică al lui Orban să se afirme ar fi să urmeze exemplul Partidului Piraţilor din Cehia.

“Dacă face un partid suveranist, intră peste Dragnea. Poate singura soluţie a lui este să facă un partid cum este cel din Cehia, care s-a plasat pe locul 3, Partidul Piraţilor de pe internet şi a avut un singur scop să poţi să descarci de pe internet la liber. O să râdeţi. Şi au intrat în Parlament pentru că erau foarte mulţi care voiau să facă asta”, a spus publicistul.

„Cred că se va merge pe o variantă de premier prin rotaţie”

Publicistul Ion Cristoiu mai spune că actuala criză politică se va încheia odată ce forurile statuare ale partidelor din coaliţie implicate în negocieri vor lua o decizie, adăugând că s-ar putea merge pe varianta unui premier desemnat prin rotaţie.

“În momentul în care se anunţă sfârşitul negocierilor sau întreruperea lor. Numai în momentul în care partidele întrunesc organismele premergătoare congresului, un fel de consilii naţionale care se desfăşoară între congrese. Le convoacă şi vom vedea hotărârile pe care le iau fiecare. Cred că se va merge pe o variantă de premier care să rezolve problema de la PNL. Varianta prin rotaţie. Cred că asta va fi din mai multe motive. 1. Atenuează un pic din concubinaj. Adică, stăm aşa vreo 6 luni. Dă posibilitatea lui Florin Cîţu, dacă acum nu este premier, să spună, bă, peste 6 luni vin eu.”, a susţinut publicistul.

În opinia sa, o coaliţie PNL-PSD nu va funcţiona deoarece nu există un pericol care să le unească, aşa cum s-a întâmplat în al doilea Război Mondial.

“Această coaliţie nu va funcţiona dintr-un simplu motiv. Coaliţia antihitleristă din al doilea război mondial a fost între aliaţii occidentali democraţi şi Stalin. De ce? Pentru că pericolul pentru cele două era atât de mare încât au zis bă, ne unim indiferent ce o fi. În momentul în care pericolul a dispărut, a dispărut şi alianţa. În cazul de faţă, nu există pericolul. Singurul argument ar fi că PSD sare în ajutorul PNL ca să salveze o doamnă în stres. Dacă îi întrebaţi care e motivul... nici măcar că facem acest acord până în primăvară când dau urzicile. Dau urzicile şi mergem la alegeri. Sau facem aşa. Stăm până la 1 aprilie, la 1 aprilie facem o evaluare. Dacă n-a mers, facem anticipate, dacă a mers, mergem mai departe”, a mai spus publicistul.

Topul săptămânii

În Topul Săptămânii, realizat de publicistul Ion Cristoiu, primul loc este ocupat de liderul UDMR, Kelemen Hunor, iar locul 5 de preşedintele CCR, Valer Dorneanu.

Locul 5 - Valer Dorneanu, preşedintele CCR

“Pentru că a avut demnitatea să reziste acelor presiuni tefeliste privind desfiinţarea SIIJ. Când spun tefelişti mă refer la tinerii frumoşi şi liberi. Acum nu mai sunt nici tineri, nici frumoşi, cu atît mai puţini liberi, că nu mai ies în stradă. Dar şi mitingul din Piaţa Victoriei împotriva alianţei cu PSD, tot în favoarea PNL este. Deci ies în stradă împotriva faptului că PNL-ul drag lor, mireasa, virgina să nu cumva să se căsătorească cu PSD. Nu vedeţi că şi asta este o jignire la adresa PSD? Şi e pusă la cale de PNL. Încă o dată, ei nu sunt împotriva coaliţiei. Uitaţi-vă la toată campania. Este de-a dreptul jignitoare dacă eu aş fi pesedist. Adică ei nu sunt că ar vrea cu USR. Nu. Cum de dragul lor PNL, partidul frumos, de viţă nobilă, european, democratic se întinează cu acest PSD? Tot manifestaţie anti-PSD e. Şi Ciolacu şi ăia stau de parcă sunt drogaţi. Chiar aşa de mare e nevoia ciolanului ăsta?”

Locul 4 - Sorin Grindeanu, prim-vicepreşedintele PSD

„Pentru că a avut curajul să susţină impozitarea luxului. Eu sunt un mare adept al acestei impozitări. Rareş Bogdan şi peneliştii spun numai prostii. E vorba despre impozitarea luxului. Vrei 4 mercedesuri? La trei plăteşti impozite mai mari. Aşa este şi în Franţa. Nu e vorba de impozitarea activelor. Este vorba că un ghiorţan îşi ia trei iahturi, 20 de vile. Dacă vrea să-şi ia 20 de vile, un palat, cum am auzit că avea răposatul Adamescu 50 de camere. Numai stingerea luminilor avea nevoie de slujitor. Vă imaginaţi, numai să ştergi praful. Cine vrea 50 de camere, să plătească impozit. Vine Rareş Bogdan şi face pe capitalistul. Aoleu o să plece Gigi Becali din România şi o să se ducă cu averea lui în Macedonia”.

Locul 3 - Cătălin Piţu, procuror militar

„Văd că acum este acuzat de tefelişti că a instrumentat prost Dosarul Revoluţiei. Nu e adevărat. El l-a instrumentat foarte bine. Am auzit acum o idee la unu, Alexandru Muraru, care propune acum o echipă specială a Parchetului General care să refacă ancheta. Păi cum, că au murit toţi. Pe cine să ma ia? Nici pe Iliescu nu poate să-l ia. Dincolo de ce a făcut, Cătălin Piţu a scris o operă. Acel rechizitoriu este una dintre cele mai bune cărţi despre terorişti, bine documentată, plus că sunt şi foarte multe documente. Eu am şi pledat ca acest dosar să fie clasat şi să aibă acces la el istoricii şi jurnaliştii”.

Locul 2 - Florin Cîţu, preşedintele PNL

„O să discutăm data viitoare despre jucătorul Florin Cîţu. Este genul de jucător care şi ţara şi-o pune, nu la poker, la bursă. E o trăsătură pe care eu nu o înţeleg, dar mi-au explicat unii. El simte nevoia de a juca cu orice preţ. El s-a urcat beat la volan în America nu pentru că era inconştient, din nevoia de risc. Dependenţa de risc. Şi îi lipseşte conştiinţa efectelor. Şi când a dat atacul acela la leu, în 2008.”

Locul 1 - Kelemen Hunor, preşedintele UDMR

„A fost de departe cel mai echilibrat. Ar fi bun şi de premier. Cele două partide nu ar avea nicio problemă şi oricum UDMR a fost întotdeauna cu toate partidele. Nu şi-ar fi imaginat UDMR că ar putea avea premier, dar au fost mulţi în ţară şi pe la Vaslui care i-au votat. Sunt foarte buni.”6