Ion Cristoiu: La 6 decembrie a fost vot de furie. Oamenii au votat cu acel partid care era cel mai radical

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că votul din 6 decembrie a fost un vot de furie exprimat de mai multe părţi din electorat care nu s-au mai regăsit în celelalte partide şi s-au îndreptat către AUR, care, deocamdată, e o stare de spirit, nu un partid.

Ion Cristoiu mai spune că votanţii AUR au votat de fapt împotriva aroganţei ciocoieşti a actualei puteri, iar PNL este victima preşedintelui Iohannis, care printr-o grupare din parid, încearcă să facă jocuri subterane în perspectiva desemnării premierului şi formării noului Guvern.

“La 6 decembrie a fost vot de furie. Asta este principala caracteristică. O parte din electorat nu s-a dus la vot. Era furios dar zicea <bă, dacă mă duc la vot trebuie să votez cu cineva>. Nu vrea. Absenteismul este vot împotriva regimului. Sunt oameni care nu s-au dus la vot pentru că nu mai erau convinşi, dar nici nu mai credeau în PSD. Şi-atunci oamenii s-au dus la vot. Eu m-am hotărât pe drum, eu...am zis că găsesc eu acolo. Am votat Pro România, mă rog, am pierdut. Şi când au ajuns, oamenii au zis: PSD, mm, nu am încredere. Şi ştiţi de ce? PSD-ul era şi el linguşitor cu puterea. Nici el nu a fost radical. De asta nu a avut 40%. Oamenii au votat cu acel partid care era cel mai radical”.

Ion Cristoiu: AUR nu e încă partid, e o stare de spirit

“AUR a unit toate grupările din electorat pe toate temele: a unit electoratul radical care a văzut că e batjocorită biserica (…) faptul că PSD, PMP, niciun partid nu a luat apărarea Bisericii. O altă parte de electorat a fost cu măsurile de restricţie. A fost o grupare uriaşă PSD a fost de acord, PNL, PMP, Pro România, nu şi atunci a zis mă duc la ăştia. Eu vă spun cum s-a alcătuit din bucăţi. E o problemă a partidului ăsta. El încă nu e partid. Deocamdată trebuie să armonizeze toate bucăţile. Este o stare de spirit, nu e încă partid. Adică oamenii nu s-au dus <bă, mă duc să votez Alianţa pentru că ne promite fericirea>. Nu! (…) Din acest moment e problema liderilor. Ei trebuie să gestioneze să-l facă partid. Ei au beneficiat de un vot negative. Votul acesta negativ trebuie transformat în vot pozitiv (…) A fost o grupare uriaşă faţă de umilirea noastră ca naţiune, faţă de comportamentul la Bruxelles, de exagerările puterii în raport cu puterile garante. O parte a fost nemulţumit de faptul că sunt subiecte interzise- legionarii, mareşalul Antonescu. În aceste condiţii a fost un vot de furie”.

Ion Cristoiu: Ăştia de la putere, ca toate partidele de dreapta, sunt singuri la nevastă

“Cel mai important, toate aceste grupări, care au votat cu AUR, au votat totuşi împotriva aroganţei ciocoieşti a actualei puteri. Nu am întâlnit în perioada pstdecembristă un regim, ca regimul Iohannis, mai arogant. Culmea, regimurile pesediste luaseră frica. Dacă scriai ceva în presa, imediat ieşea. Uitaţi-vă la diferenţa între Firea şi Nicuşor Dan, uitaţi-vă la Clotilde Armand, da? Ei erau deja un partid care ştia deja că e ciumă. Ăştia de la putere, ca toate partidele de dreapta, cum e expresia aia populară, sunt singuri la nevastă. Nu au dat înapoi. Nu există nicăieri în lume, nu am întâlnit eu în 50 de ani de presă un regim care, dacă greşeşte, să nu dea înapoi, să nu sancţioneze, să nu sacrifice”.

Ion Cristoiu: Democraţia este un teatru. De aia e şi cel mai bun din toate

“Democraţia este un teatru. De aia e şi cel mai bun din toate. Şi anume, poporul vrea ca tu, dacă îţi cere să te dezbraci în pielea goală te dezbraci în pielea goală. Ăsta-i poporul. (…) Rămâne un mare mister de ce decorata (n.r Gabriela Cenuşă, asistenta ministrului de Interne Marcel Vela) nu a renunţat la decoraţie. Peste tot în lume, domnişoara respectivă era obligată de Vela, de cine vreţi, să renunţe. Dă-o dracului, că nu renunţa la postul ei. Nu, şi-atunci românii au zis: stai mă puţin că noi avem o problemă cu ăştia. Ăştia ne belesc, iertaţi-mi expresia, adică chiar în halul ăsta?”

Ion Cristoiu: PNL este victima lui Klaus Iohannis. Candidaţii PNL au luat cartofi în cap

„PNL este victima lui Klaus Iohannis. Eu aveam semnale după închiderea pieţelor din provincie, de la candidaţi PNL care au luat cartofi în cap, li s-a dat cu cartofi în cap. Erau înnebuniţi, înnebuniţi. Se duceau prin oraşe mici şi îi alega lumea prin oraş. Au sunat la Bucureşti toţi, domne e o nebunie, cum ne închide pieţele? Erau în campanie, se duceau în oraş şi îi scuipa lumea, fizic. Orban este un politician vechi, hârşâit, dar dăduse dispoziţie ăla de la Cotroceni. (...) Biserica, totuşi marea majoritate a candidaţilor sunt în comunităţi locale în care Biserica îşi are locul ei. Şi suna la centru. Domnule, nu, avem indicaţie de la Cotroceni că vrem să câştigăm electoratul USRPLUS. Normal era să facă o analiză”.

Ion Cristoiu: Klaus Iohannis a descoperit deodată că e preşedinte

A spus preşedintele pe 4 decembrie că el va conduce personal coagularea forţelor de dreapta? A spus? A spus. Asta însemna că se va implica în negocieri. L-a chemat pe Orban la Cotroceni şi a schimbat foiţele? L-a chemat pentru că... noi nu am văzut filmarea dar a venit dl. Orban şi ne-a povestit că l-a pus pe Cîţu. În ce calitate? Nu a zis că nu intervine? Preşedintele ce treabă avea să-l pună el pe Cîţu? După asta, înainte de a pleca la Bruxelles, i-a chemat pe liderii partidelor de centru dreapta? L-a sunat pe Kelemen Hunor şi l-a chemat la Cotroceni să stea de vorbă? Deci s-a implicat. Şi deodată, acum descoperă că e preşedinte. Nu cred că s-a uitat la ce spun eu. Şi-a dat seama că el principalul vinovat.

Ion Cristoiu: Preşedintele şi-a dat seama că a mai pierdut o dată alegerile

„Asta e atitudinea corectă. Nu el (n.r. preşedintele Iohannis) l-a propus pe Cîţu? A, că el lucrează acum pe dedesubt, influenţează pe ăla şi pe ăla ca Orban să nu fie propus e altceva. Presupun. Dar, din punct de vedere oficial, ca istoric al clipei, e corect, aşa trebuia să facă de la început: ăia să se adune, să discute (...) Toată această săptămână, preşedintele şi-a dat seama că a mai pierdut o dată alegerile. Te-ai fi aşteptat ca măcar într-o virgulă să dea un semnal (...) Marţi noaptea s-a întîmplat în felul următor: dl Ludovic Orban s-a dus la negocieri cu USRPLUS şi l-a aşteptat acolo gruparea prezidenţială din partid - Rareş Bogdan, Alina Gorghiu, Raluca Turcan, să-l ia la întrebări (...) Din cîte ştiu, toţi au încercat să-l sune pe preşedinte. De aia acum Iohannis le-a dat un semnal. Şi şi-a închis telefonul. S-a făcut 10, 11, 12 şi preşedintele nu răspundea. Şi ne-a dat răspunsul acum, că nu se mai vâră în negocieri. Da, dar gruparea Rareş, aţi văzut pe ce mizează? Pe telefonul preşedintelui. Ce a zis preşedintele acuma? Că nu se mai bagă. Păi şi ce înseamnă asta pentru grupare? (...) bătălia începe să fie riscantă pentru gruparea prezidenţială”.