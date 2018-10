Video ŞTIRILE MEDIAFAX

Agenţia de presă MEDIAFAX vă prezintă cele mai importante ştiri.

1400 de dosare cu magistraţi va prelua Secţia pentru anchetarea infracţiunilor din justiţie, care este operaţională de azi, a anunţat Augustin Lazăr, procurorul general al României. Adina Florea, propusă pentru şefia DNA, ocupă un post de execuţie în această structură.

Miercuri la ora 18.00 va anunţa ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, rezultatul evaluării procurorului general, Augustin Lazăr, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din cadrul Ministerului. Evaluarea lui Lazăr a fost demarată în data de 25 august.

Discuţiile între Dan Barna şi Dacian Cioloş, pentru liste comune la europarlamentare, a creat nemulţumiri în USR, potrivit unor surse politice. Într-un document obţinut de MEDIAFAX, Barna a transmis un mesaj în care explica situaţia, dar le şi cerea colegilor să nu mai atace public formaţiunea.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerţ şi Antreprenoriat a publicat, azi, proiectele pentru Ghidul solicitantului şi Procedura de implementare a programului Start-Up Nation 2018, iar printre noutăţile ediţiei se numără acordarea unui avans de până la 30% la solicitarea beneficiarului.

Un dispozitiv exploziv a fost găsit luni într-o cutie poştală din apropierea locuinţei din New York a miliardarului George Soros, ţinta preferată a militanţilor de dreapta din Statele Unite şi Europa de Est, a anunţat The New York Times care citează surse din poliţie.

