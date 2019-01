MEDIAFAX vă prezintă ştirile orei 09.00

Mai mulţi procurori din DNA Oradea au fost chemaţi la audieri, astăzi, la Secţia pentru anchetarea magistraţilor din Parchetul General, în urma înregistrării apărute în care se vorbeşte de "liniştirea" judecătorilor. Secţia a deschis un dosar după apariţia înregistrării în care se vorbeşte de urmărirea penală a unor judecători ca să intre "frica în ei".

Simona Halep a debut cu un eşec în noul sezon. În turul al doilea al turneului de la Sydney liderul WTA a pierdut în două seturi în faţa jucătoarei din Australia, Ashleigh Barty. Pentru româncă, urmează turneul de Grand Slam Australian Open, care începe pe 14 ianuarie.

Un tânăr de 27 de ani a fost reţinut de poliţişti, după ce, marţi, a intrat într-un cazinou din Timişoara, a bătut-o pe angajata localului inclusiv cu un scaun, iar sub ameninţarea cuţitului a obligat-o să-i dea 2.000 de lei şi două telefoane. Bărbastul a fost prins ulterior, el fiind recidivist.

Executivul are pe ordinea de zi a primei şedinţe din acest an un memorandum care prevede publicarea unui volum, cu fonduri publice, privind implementarea măsurilor Programului de guvernare în anul 2018. Raportul Exectivului va fi realizat sub coordonarea lui Darius Vâlcov.

Autorităţile australiene investighează mai multe pachete suspecte găsite la mai multe consulate străine din oraşele Canberra şi Melbourne. Printre consulatele vizate se numără cel al Marii Britanii şi Elveţiei.

