Healthcare Trends. Cancerul. Cele mai întâlnite tumori în România. Cum le prevenim corect? Invitat: Dănuţ Dejeu, medic primar Chirurgie generală şi Chirurgie oncologică

Dănuţ Dejeu, medic primar Chirurgie generală şi Chirurgie oncologică. Acesta discută despre cancer: ce este, cum poate fi prevenit şi tratat.

„Noi (medicii nr.red.) folosim cuvântul „tumori”, le zicem ”neoplazii”, orice, numai să nu rostim acest cuvânt (cancer n.red.) deoarece are un răsunet emoţional şi afectiv extraordinar de mare. Majoritatea, sau chiar toţi, trec printr-un şoc. Unii bănuiesc că e o problemă, alţii află aşa, ca o lovitură puternică”, spune invitatul.

Cancerul, o problemă globală

În 2012, la nivel mondial s-au diagnosticat circa 14 milioane de bolnavi cu cancere, spune specialistul. În 2035 se preconizeaza a fi 35 milioane - o creştere absolut semnificativă. „Într-o revistă de specialitate, la un moment dat, veneau cu o variantă care un pic ne sperie şi pe noi, specialiştii - că în circa 10-15 ani, unul din trei oameni, la nivel global, va trece, la un moment dat, printr-o afecţiune oncologică. Deci e o problema de sănătate publică deosebit de importantă, atât prin faptul că acel bolnav este scos din circuit o perioadă, plus costurile, care sunt foarte mari”, arată Dejeu.

Dar ce este cancerul, simplu definit?

Cuvântul „cancer” nu este unul plăcut, ci care ne sperie şi ne face să ne gândim la ce-i mai rău. „Cancerul înseamnă o populatie de celule care au scăpat de sub controlul organismului. Organismul are capacităţi de control asupra celulelor, în mod normal. În situaţia de cancer, aceste celule scapă de controlul organismului şi se dezvoltă separat şi într-un ritm accelerat, consumând resursele organismului, plus împrăştiindu-se în organism. Sunt un fel de talibani, cum ne place nouă să le spunem, care cu greu pot fi controlaţi”, arată medicul chirurg.

Cancerul de sân şi cancerul de col uterin

Poate una dintre afecţiunile cu care se confruntă un număr mare de românce, cancerul de sân se poate vindeca, dacă este depistat la timp. Palpare lunară, ecografie, mamografie - doar o parte din metodele de prevenţie pe care le avem la îndemână.

Apoi, specialistul discută şi despre cancerul de col uterin. În fiecare an, peste 3.300 de românce primesc acest diagnostic., iar boala omoară peste 1.700 dintre ele, conform GLOBOCAN.

Are România un program naţional de screening?

Ce nevoi au pacienţii oncologici?

Ce tip de cancere afectează preponderent femeile şi cum pot fi prevenite?

Cancerele la bărbaţi. Cum pot fi tratate?

Care sunt lipsurile în sistem?

