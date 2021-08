Healthcare Trends, LIVE, ora 13:00. Cancerul. Care sunt cele mai întâlnite forme şi cum ne ferim? cu Dănuţ Dejeu, medic primar Chirurgie generală şi Chirurgie oncologică

Cea mai recentă ediţie a emisiunii Healthcare Trends, realizată de către Mediafax în parteneriat cu Banca Transilvania - Divizia pentru medici, îl are ca invitat pe doctorul Dănuţ Dejeu, medic primar Chirurgie generală şi Chirurgie oncologică.

Cancerul, un diagnostic temut, atât pentru pacienţi, cât şi pentru medici. Într-o ţară care nu investeşte mult în prevenţie şi conştientizare, oamenii dezvoltă des tumori.

„Noi (medicii nr.red.) folosim cuvântul „tumori”, le zicem ”neoplazii”, orice, numai să nu rostim acest cuvânt (cancer n.red.) deoarece are un răsunet emoţional şi afectiv extraordinar de mare. Majoritatea, sau chiar toţi, trec printr-un şoc. Unii bănuiesc că e o problemă, alţii află aşa, ca o lovitură puternică”, spune invitatul.

Medicul Dejeu explică faptul că diagnosticul de cancer nu înseamnă un ultimatum şi că această boala cronică poate fi tratată, mai ales daca este descoperită în stadii incipiente, iar mulţi dintre pacienţi se pot vindeca.

Cancerul, o problemă globală În 2012, la nivel mondial s-au diagnosticat circa 14 milioane de bolnavi cu cancere, spune specialistul. În 2035 se preconizeaza a fi 35 milioane - o creştere absolut semnificativă. „Într-o revistă de specialitate, la un moment dat, veneau cu o variantă care un pic ne sperie şi pe noi, specialiştii - că în circa 10-15 ani, unul din trei oameni, la nivel global, va trece, la un moment dat, printr-o afecţiune oncologică. Deci e o problema de sănătate publică deosebit de importantă, atât prin faptul că acel bolnav este scos din circuit o perioadă, plus costurile, care sunt foarte mari”, arată Dejeu.

Dar ce este cancerul, simplu definit?

„Cancerul înseamnă o populatie de celule care au scăpat de sub controlul organismului. Organismul are capacităţi de control asupra celulelor, în mod normal. În situaţia de cancer, aceste celule scapă de controlul organismului şi se dezvoltă separat şi într-un ritm accelerat, consumând resursele organismului, plus împrăştiindu-se în organism. Sunt un fel de talibani, cum ne place nouă să le spunem, care cu greu pot fi controlaţi”, arată medicul chirurg.

Care sunt cele mai frecvente tipuri de tumori în ultimii ani În fiecare an, Institutul naţional de Sănătate publică are o astfel de statistică. Pe primul loc este cancerul bronho-pulmonar, pe locul doi cancerele colo-rectale, locurile 3 şi 4 sunt ocupate de cancerul de sân la femei, în principal şi cancerul de prostată la bărbaţi. Medicul atrage atenţia că în ultimii ani au crescut numărul bărbaţilor diagnosticaţi cu cancer la prostată. Ce măsuri preventive putem lua pentru combaterea cancerului? Prevenţia înseamnă, întâi de toate, un stil de viaţă sănătos: o dietă sănătoasă, activitate fizică, evitarea fumatului, a alcoolului, sedentarismul - întrucât toate acestea pot fi factori care să favorizeze apariţia unor tumori, atrage atenţia medicul chirurg. Apoi, prevenţia mai înseamnă controale de rutină, anuale şi atunci când avem simptome, stări de rău sau bănuieli că este ceva în neregulă cu corpul nostru. Cancerul la plămâni şi bronhii Fumatul este cel mai mare factor de risc identificat când vine vorba de cancerul bronho-pulmonar. În lume, sunt peste un miliard de oameni care fumează. Şi cei care fac cancer la plămâni, ajung prea târziu la medicul oncolog. „Dacă lumea nu ar mai fuma, incidenţa cancerului bronho-pulmonar ar scădea dramatic. Pe lângă fumat, există şi noxele celelalte pe care le avem în jurul nostru, precum şi munca în anumite atmosfere încărcate cu anumite substanţe, dar principala cauza este fumatul. (...) De obicei, cancerele bronho-pulmonare le diagnosticăm într-un stadiu destul de avansat, unele nu se mai pot opera. De asta şi rata de supravieţuire este destul de mică la cancerul bronho-pulmonar, aşadar, recomandarea noastră fermă este de a încerca să scăpam de acest viciu, care, după câţiva ani ne poate periclita sănătatea şi chiar viaţa. Cancerul de col uterin - boala care „seceră” mii de românce Invitatul Healthcare Trends vorbeşte despre cancerul de sân şi cum poate fi prevenit, dar şi despre cancerul de col uterin. Diagnosticat târziu sau chiar foarte târziu, nu mai poate fi tratat. „Suntem campionii Europei la această boală, şi mai ales la stadii avansate. Consultul ginecologic anual cu tot ce se face acolo este o chestie de 10 minute care face diferenţa, poate, dintre viaţă şi moarte”, mai spune Dejeu.

Dănuţ Dejeu, medic primar Chirurgie generală şi Chirurgie oncologică.