Healthcare Trends, ora 13:00. Care sunt factorii de risc în apariţia cancerelor? Cum prevenim şi vindecăm tumorile?

Cancerul este de multe ori un inamic ascuns. De aceea, informarea şi prevenţia sunt vitale. Mai mulţi medici oncologi cu specializări diferite vorbesc pentru despre factorii de risc în cancer şi cum pot fi prevenite tumorile, în cadrul Healthcare Trends, o emisiune săptămânală pe teme medicale realizată de către MEDIAFAX în parteneriat cu Banca Transilvania - Divizia pentru medici.

Andreea Cătană, medic primar în Genetica medicală spune că România este singura ţară din Europa care nu are screening pentru cancerele ereditare. Specialista vorbeşte despre importanţa prevenţiei în salvarea vieţii pacienţilor.

Ce este genetica medicală?

Genetica medicală este o specializare clinică, unde specialiştii interpretează partea de laborator, dar se ocupă şi de partea de cercetare. „Pentru că pe lângă diagnosticul şi managementul bolilor care au aceasta componenta genetica ereditară, genetica este foarte importantă şi din perspectiva noilor terapii ţintite moleculare, care au permis nu doar tratamentul simptomatic, şi chiar curativ pentru foarte multe afecţiuni, şi asta este un lucru extraordinar”, spune medicul.

Sunt foarte multe afecţiuni genetice cunoscute, precum sindromul Down, dar şi boli genetice rare care rămân nediagnosticate. Aici intervine genetica medicală. Aceasta permite punerea unui diagnostic etiologic pentru foarte multe boli care au origine genetică şi totodată, permite realizarea unui tratament ţintit în foarte multe patologii, iar de aici până la vindecarea unui boli grave nu sunt nişte paşi imposibili, explică Cătană.

Care sunt cele mai frecvente boli genetice?

10-15% din cancerele diagnosticate sunt ereditare, spune Cătană. Sunt două categorii mari, spune medicul. „Spunem boli cromozomiale, care sunt de cele mai multe ori sindromice, adică afectarea organismului este destul de complexă şi implică aproape toate sistemele şi organele, aşa cum este sindromul Down. Demn de menţionat că sindromul Down este o boală care se moşteneşte. Este un accident care are loc în celulele sexuale ale unuia dintre părinţi şi este într-adevar una dintre cele mai frecvente anomalii cromozomiale”, arată invitata.

Răzvan Curcă, medic primar Oncologie vorbeşte despre factorii de risc în cancer.

Cele mai întâlnite tipuri de cancer în România

Cele mai frecvente tipuri de cancer sunt cancerul pulmonar, cancerul colorectal, cancerul de sân şi cancerul de prostată, explică medicul. Răzvan Curcă arată că anul trecut, cele mai multe cazuri ajunse la medic au fost cele de cancer colorectal, în condiţiile în care, cancerul pulmonar a fost diagnosticat mai puţin în pandemie. Cancerul de piele vine şi el puternic din urmă, mai ales că în general, oamenii nu poartă protecţie solară, fie că este vorba despre îmbrăcăminte, pălării sau creme cu SPF. Iar pe lângă soare, solarul, mereu la modă, este şi el responsabil pentru cancerul de piele, mai ales la persoanele tinere. „Din cauza solarului, am văzut primele cazuri de melanom la adolescenţi, adică persoane cu vârsta de 20 de ani”, arată specialistul.

Alexandra Trăilă, medic specialist ginecolog cu specializare în Ginecologie oncologică discută despre cancerul de col uterin şi HPV.

Lipsa de educaţie sanitară şi medicală are repercusiuni asupra vieţii multor femei din România. Din păcate, cancerul de col uterin, nedepistat la timp şi netratat, duce la moarte. 7 din 10 românce nu şi-au făcut vreodată un test de depistare a virusului HPV (statistică pe anul 2016, INSP).