Gimnasta Simone Biles: „Sufer de twisties”. Este sindromul pierderii orientării în spaţiu

Retrasă din concursul pe echipe, Simone Biles a vorbit despre probleme sale medicale. I-a numit ”demoni”.



„Demonii” care au oprit-o pe Simone Biles au un nume. Se numesc „twisties”. Ce sunt? Blocaje mentale bruşte care determină pierderea orientării în spaţiu, când se efectuează exerciţii aeriene. Un fel de pierdere a conştientizării corpului, o plutire în spaţiu fără puncte de referinţă. Este o posibilă consecinţă neurofiziologică a suferinţei psihologice.

În săritura de la antrenamentul efectuat în perspectiva concursului pe echipe de marţi, Simone a încercat un salt înapoi cu două răsuciri şi jumătate, un ”Amânar foarte dificil şi periculos” (n.r. - exerciţiu făcut celebru de românca Simona Amânar), de obicei unul dintre punctele sale forte, aproape banale pentru ea. Nu l-a reuşit, a aterizat prost, departe de perfecţiunea obişnuită.



În timpul săriturii, pare să-şi fi pierdut poziţia. Prin urmare, un „twistie”. "Nu am înţeles ce s-a întâmplat, nu ştiam unde mă aflu în aer, aş fi putut să mă opresc", a spus Simone, la o conferinţă de presă. Cei din staff au completat: „Am fost şocaţi când am înţeles ce se întâmplă”.



Fenomenul de „pierdere a sensului spaţiului” este complex, a explicat pentru AFP un antrenor francez „şi este greu de rezolvat”. Şi, mai presus de toate, poate fi „accentuat de presiune”. Gimnasta „alunecă în teama de a nu se pierde” şi astfel poate fi grav rănită. De asemenea, se manifestă în golf şi în atletism.



„Nu ai absolut niciun control asupra corpului tău şi a ceea ce face în spaţiu. Este nevoie de echipament specific şi timp pentru a o depăşi”, a explicat gimnasta Aleah Finnegan pentru The Guardian.



«În 2016, am câştigat o săritură de bronz, dar pentru a face acest lucru a trebuit să mă confrunt cu „twisties ”- a spus elveţianca Giulia Steingruber, specialistă în sărituri, într-un documentar -. Mă învârteam şi nu mai ştiam unde mă aflam: era oribil, un sentiment de goliciune. Am găsit o referinţă doar când am lovit pământul».

„Trebuia să înveţe totul puţin câteodată”, a spus antrenorul său. "Presiunea, stresul şi anxietatea pot favoriza apariţia acestor răsuciri", a adăugat acesta.