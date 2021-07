Jocurile Olimpice. Canotoarele Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au adus prima medalie de aur pentru România

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar, ambele în vârstă de 22 de ani, au câştigat medalia de aur la Tokyo! La Sea Forest Waterway, cele două românce au triumfat în proba de dublu vâsle feminin, după o cursă uriaşă, derulată miercuri dimineaţă în România.

Bodnar şi Radiş, vicecampioane mondiale (2019, Linz), au condus cursa de la un capăt la altul, câştigând cu timpul de 6 min 41 sec 03/100, stabilind şi cel mai bun timp olimpic. Precedenta performanţă aparţinea Marii Britanii (6:44.33) şi fusese stabilită în 2012, la Londra.

Cele două românce, la prima lor participare olimpică, sunt duble campioane europene în această probă (Poznan 2020, Varese 2021).

Medaliile de argint au fost câştigate de Noua Zeelandă (Brooke Donoghue, Hannah Osborne), în 6 min 44 sec 82/100, iar bronzul a revenit olandezelor Roos de Jong şi Lisa Scheenaard, cronometrate în 6 min 45 sec 73/100.

Bodnar şi Radiş (portdrapelul României la ceremonia de deschidere de la Tokyo) au adus a 20-a medalie de aur a canotajului românesc la Jocurile Olimpice, prima după o aşteptare de 13 ani. La canotaj, România a mai cucerit la JO alte 19 medalii, 10 de argint şi 9 de bronz.



Aceasta este a 90-a medalie de aur pe care România o câştigă în istoria Jocurilor Olimpice.





România s-a obişnuit să scoată aur din apă la fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice de Vară. Şi la actuale Jocuri existau speranţe la medalii, în condiţiile în care România a deplasat la JO de la Tokyo 9 echipaje la canotaj şi 36 sportivi (plus două rezerve).

Echipajul de dublu vâsle feminin al ţării noastre s-a calificat în Finala A, după ce a câştigat cursa de duminică.



La dublu vâsle feminin, Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, duble campioane europene, au câştigat prima semifinală cu timpul de 7 min 04 sec 31/100, având un avans de cinci secunde faţă de următorul echipaj, Noua Zeelandă.



Canotoarea Simona Radiş declara, vineri, la finalul cursei în care s-a calificat alături de colega sa, Ancuţa Bodnar, în semifinala probei de dublu vâsle de la JO 2020 că aurul olimpic este cea mai mare dorinţă.



”Nu am concurat chiar singure, am avut şi adversare, dar am avut un timp mai bun decât adversarele noastre, le-am devansat şi am păstrat distanţa până la final. Nu putem spune că nu ne dorim. Aurul este poate cea mai mare dorinţă a noastră, pentru asta vom lupta în fiecare cursă şi vom da totul. Sperăm să mergem acasă cu cea mai frumoasă amintire, a declarat Radiş, pentru pagina de Facebook a COSR.



Ancuţa Bodnar spera ca echipajul său să obţină timpi chiar mai buni în semifinala şi finala probei: "Am avut un timp bun, primul din această cursă. Sperăm să demonstrăm aceeaşi valoare şi în semifinală, poate un timp chiar şi mai bun. Suntem focusate pe ceea ce avem de făcut şi nu ne interesează foarte mult restricţiile. Ne-am obişnuit. Suntem de o săptămână aici şi parcă a trecut o zi".

România mai poate scoate o medalie din apă. Tot astăzi, de la ora 04.10 are loc Finala A în proba de patru rame masculin (M4-) - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu, Cosmin Pascari.