Krystsina Tsimanouskaya, atleta bielorusă care a criticat public regimul şi oficialii sportivi, dusă cu forţa la aeroport în mijlocul JO. Se încearcă deportarea ei de la Tokyo

Probleme la Jocurile Olimpice de la Tokyo: atleta bielorusă Krystsina Tsimanouskaya, care a criticat public regimul Lukashenko şi oficialii sportivi, a fost trimisă acasă.

Potrivit anunţului făcut pe Twitter de jurnalista Hanna Liubakova, situaţia e similară unei răpiri. Tsimanouskaya a fost însoţită la aeroport de doi membri ai delegaţiei sportive din Belarus.

„Nu mă voi întoarce în Belarus”, subliniază Tsimanouskaya. Întrebată dacă îi este teamă să zboare spre ţara natală, aceasta a răspuns afirmativ.

Conform informaţiilor oferite de jurnalistul Tadeusz Giczan, atleta se află acum în aeroport, cu poliţia japoneză. Tânăra doreşte să ceară azil în Austria.

#Belarus It’s been reported that Kryscina Tsimanouskaya, who publicly criticized the regime and sports officials, is being sent from Tokyo back to Belarus. Apparently, representatives of the Belarusian national team took her to the airport. It looks like kidnapping pic.twitter.com/led3PfncEQ

❗️On Friday after she criticised Belarus national team’s management the regime media started a “you are a disgrace to your nation” campaign against her. She said she’s now afraid to return to Belarus but the officials took her to the Tokyo airport by force. Her flight is in 3 hrs https://t.co/i3jY81UCGx