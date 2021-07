Mirel Rădoi, după victoria contra Honduras :„Sunt atât de bucuros încât nu pot compara Jocurile cu nimic din ce am trăit până acum”

La conferinţa de presă de după meci, a cărei transmisie, live sau înregistrată, a fost interzisă de organizatorii, selecţionerul Mirel Rădoi şi Tudor Băluţă au făcut declaraţii, după debutul cu succes la Jocurile Olimpice.

Mirel Rădoi a spus că jucătorii săi au trecut prin momente grele în cele 21 de zile de când au intrat în cantonament şi au suferit unul alături de celălalt. În opinia sa, acest rezultat le dă încrederea de care au nevoie, pentru că au arătat curaj şi personalitate, două calităţi la care acesta ţine mult.

Rădoi a mai opinat că pentru fotbalul românesc, acest rezultat ar putea să însemne un nou început. „În seara asta, aceşti copii minunaţi au arătat că se poate. Prin unitate, prin sacrificiu, prin determinare. Poate nu a fost cel mai frumos joc, dar cu siguranţă au arătat că sunt luptători. Au arătat că pot câştiga împreună indiferent de unde vin, de la ce cluburi sunt.”, s-a arătat mulţumit selecţionerul.

Antrenorul român a ţinut să mulţumească tuturor delegaţiilor noastre din Japonia, care au trimis mesaje de încurajare şi cărora la rândul său le urează mult succes. „Aşa cum am discutat cu ei în avion, noi deja suntem învingători cu toţii pentru că participăm la această competiţie. Înseamnă că în spate am realizat ceva. Faptul că suntem aici reprezintă răsplata a ceea ce am realizat în ultimii ani.”

„În momentul acesta sunt atât de bucuros încât nu pot compara Jocurile Olimpice cu nimic altceva din ce am trăit până acum.”, a spus vădit emoţionat Mirel Rădoi.

Referindu-se la implicaţiile victoriei de joi, acesta a mai declarat: „Nu înseamnă că suntem deja calificaţi. Chiar dacă ne-am propus obiective măreţe, trebuie fiecare meci luat în parte. În primul rând, trebuie să mergem mai departe din grupă, asta înseamnă că 3 puncte în următoarele partide ar aduce calificarea.”

Tudor Băluţă, mijlocaşul naţionalei şi al lui Brighton & Hove Albion a declarat la rândul său: „Sunt şi momente în care trebuie să suferim. Toţi adversarii sunt buni şi se află aici pe merit. Vreau să scot în evidenţă atitudinea fiecăruia dintre colegii din teren, felul în care au luptat până la final. Asta arată cât de mult ne dorim să obţinem rezultate bune. Trebuie să pregătim foarte bine următoarele două meciuri. Ne bucurăm puţin până mâine şi apoi ne gândim doar la meciul cu Coreea de Sud. Nu ne facem calcule. Mergem la victorie la fiecare meci şi sperăm ca la finalul acestor trei jocuri să fim calificaţi.”