Povestea campioanei olimpice Ancuţa Bodnar: iubirea pentru colegul Mihăiţă Ţigănescu a făcut-o să nu renunţe la canotaj!

Mariana Lupou (fostă Maliş), antrenoarea care a lucrat cu Ancuţa Bodnar, a povestit, în exclusivitate pentru Mediafax:



”În 2015, când am fost coordonar al lotului feminin de junioare, a fost primul moment în care cele două, Ancuţa şi Simona, au fost alese din 25 de fete să alcătuiască această echipă.

”Închidea ochii, ca să nu-i iasă din cap!”

Au urmat ani în care au promovat la tineret sub oblăduirea lui Mircea Roman, iar Ancuţa a stat pe la colţuri, pentru că i se spunea că rupe bărcile, adică nu e bună! Norocul ei a fost că era îndrăgostită de un sportiv din lot, Mihăiţă Ţigănescu, care trage în barca de 4 rame, şi am stăruit cu copilul ăsta să o facem să nu renunţe. Şi, iacă, acum este deasupra lumii!



Această fetiţă a crescut lângă cele două campioane mondiale la junioare, Logofătu şi Paşcanu, fiind mai mică decât ele cu un an. A muncit de rupea halterele! Atunci când avea verificări la argometru, pe 2000 de metri, ultimii 500 metri închidea ochii, ca să nu-i iasă din cap, atât de dăruită era!”.



Tot miercuri dimineaţă, Mihăiţă Ţigănescu a câştigat medalia de argint în proba de patru rame masculin, alături de Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi de Cosmin Pascari.

Antrenoarea Mariana Lupou, fostă kaiacistă, a lucrat cu doi băieţi din barca de 4, unul fiind Ţigănescu, iar celălalt - Ştefan Berariu. ”Puteau fi doi kaiacişti foarte buni, cu parametri pentru caiac, dar au ajuns canotori medaliaţi la Olimpiada. Împotriva tuturor "specialiştilor”. Nu cred ca a existat vreodată un antrenor care să aibă la o Olimpiadă atâţia sportivi câţi am eu: 16!”.