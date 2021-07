VIDEO David Popovici, după performanţa de la Jocurile Olimpice 2020: „Îmi place să spun că sunt al patrulea cel mai bun din lume”

Într-un scurt interviu acordat pentru TVR1 după finală, David Popovici s-a arătat foarte mulţumit de performanţa sa, declarând: „Îmi place să spun că sunt al patrulea cel mai bun din lume. Am îndrăznit să visez la o medalie, dar nu acesta a fost scopul. Primul gând cu care am venit aici a fost să dau cât de tare pot eu. Mi-am depăşit cu mult recordul personal şi n-aş putea să fiu mai satisfăcut. Faptul că am fost la 2 sutimi de medalie îmi arată cât de strălucitor e viitorul.”

Întrebat dacă s-a distrat, Popovici a mai spus: „Da, a fost foarte frumos. Înotam, vedeam fotografii, vedeam tribuna, vedeam mâini ridicate. Ştiam că acasă se uită toată lumea, toată România. Vă mulţumesc că v-aţi trezit. Pentru mine înseamnă mult.”

În finalul interviului, când reporterul TVR i-a urat succes în proba de 100 m liber, cea în care deţine cel mai bun timp al sezonului mondial, românul a spus doat atât: „O să fie bine”.

Popovici a postat după aceea un mesaj pe Facebook în care a scris: „Vă mulţumesc pentru energia pozitivă şi toate gândurile bune pe care le simt de aici, din Tokyo. Sunt mândru ca sunt român!”

