Apelul la 911 care a dus la moartea lui George Floyd, urmată de valul de violenţe din SUA. Ce ar fi făcut bărbatul

Incidentul care a dus la moartea lui George Floyd (46 de ani) a iscat un val de proteste violente în Statele Unite ale Americii. Azi-noapte, o secţie de poliţie din Minneapolis a fost incendiată, mobilierul stradal distrus, iar magazinele jefuite. Autorităţile au cerut sprijinul Gărzii Naţionale pentru a calma spiritele, în timp ce primarul oraşului a îndemnat în lacrimi la liniştirea atmosferei. În tot acest timp, FBI a demarat o anchetă în acest caz.

APEL LA 911: UN BĂRBAT A PLĂTIT CU BANCNOTE FALSE ŞI ACUM STĂ SUB INFLUENŢA ALCOOLULUI ÎN PARCARE

Poliţia americană a dat publicităţii transcrierea apelului la 911, în urma căruia poliţiştii au intervenit pentru a-l încătuşa pe George Floyd. După imobilizare, un poliţist a stat cu genunchiul pe gâtul său. Bărbatul a strigat că nu poate să respire, iar în drumul către spital a decedat.

Operator 911: Bună ziua, care este urgenţa şi unde se localizează?

Apelant: Sunt pe strada 3759 Chicago Avenue

Operator: Cu ce vă pot ajuta?

Apelant: Cineva a venit la magazinul nostru şi a plătit cu bancnote false. Când am realizat, el a părăsit magazinul. Am fugit după el şi stătea la maşină. I-am cerut telefonul pentru a rezolva această situaţie - era sub influenţa alcoolului - precum şi tigările pe care le-a luat de la magazin, dar nu vrea şi continuă să stea lângă maşină pentru că este într-o stare avansată de ebrietate şi nu se poate controla

Operator: Ce fel de maşină are?

Apelant: Aaa...are un vehicul...o secundă să văd numărul de înmatriculare. Numărul este BR026

Operator: Ce culoare?

Apelant: Culoare albastră. Este o dubă albastră

(...)

Operator: Deci la această adresă un bărbat v-a dat bancnote false, a cumpărat tigări şi este sub influenţa unor substanţe?

Apelant: Cam aşa, da. Nu se comportă deloc ok

Operator: Cum arată, ce rasă?

Apelant: Este înalt E înalt şi chelios, are în jur de 1.80 - 1.85, şi nu se comportă deloc cum trebuie, tocmai s-a urcat în maşină

(...)

Operator: Ok, este alb, negru, nativ indian, hispanic, asiatic?

Apelant: ...Ceva de genul

Operator: Care dintre ele?

Apelant: Nu, nu, este un bărbat negru

(...)

Operator: Am trimis acum ajutor. Dacă vehiculul ori bărbatul pleacă înainte de ajungerea poliţiei, vă rog să sunaţi di nou

Apelant: Ok, nicio problema

Operator: Mulţumesc