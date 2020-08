Un important om de afaceri pro-democraţie din Hong Kong a fost arestat sub noua lege a securităţii

Compania lui Lai, Next Digital, publică Apple Daily, un ziar pro-democraţie, care critică în mod regulat guvernul din Hong Kong şi conducerea chineză .Publicaţia a fost adesea denunţată de oficialii chinezi, dar şi de presa pro-Beijing.

În imaginile transmise în direct se observă cum 100 de ofiţeri de poliţie intră în sediul sediul Next Digital luni dimineaţă. Ofiţerii au fost văzuţi trântind hârtii în birourile unor jurnalişti în timp ce Lai era condus în cătuşe.

Apple Daily a raportat că Lai, în vârstă de 72 de ani, este cercetat sub acuzaţia de "colaborare cu o ţară străină sau cu elemente externe".

Poliţia din Hong Kong a declarat într-un tweet că, până în prezent, şapte persoane au fost arestate sub suspiciunea de încălcare a legii securităţii naţionale.

Lai este un proeminent susţinător al protestelor pro-democraţie ce izbucnesc în Hong Kong. De-a lungul timpului, omul de afaceri a avut opinii divergente faţă de autoritatea chineză în teritoriul metropolei autonome. El a afirmat că Hong Kong va deveni la fel de corupt precum China deoarece „fără statul de drept, oamenii care fac afaceri aici nu vor avea nicio protecţie”.

Arestarea lui Lai a scos în evidenţă îngrijorarea activiştilor şi a persoanelor din opoziţie cu privire la faptul că noua lege de securitate va fi folosită pentru a aduce la tăcere vocile critice şi pentru a frâna presa liberă a oraşului. Luna trecută, Hong Kong a interzis 12 candidaţi pro-democraţie de la viitoarele alegeri legislative şi a amânat alegerile cu un an, invocând pandemia coronavirusului. Mulţi din tabăra opoziţiei au spus că mişcarea a fost făcută cel mai probabil pentru a preveni înfrângerea candidaţilor pro-Beijing.

Poliţia a declarat într-o declaraţie pe Facebook că ofiţerii au intrat într-o clădire din Tseung Kwan O, localul sediului Apple Daily, cu un mandat de căutare pentru a investiga infracţiunile de securitate naţională. Poliţia a citat articolul 43 din legea securităţii, care prevede că ofiţerii ar putea solicita ca mandatele de judecată să intre şi să caute locaţii specificate pentru a strânge probe legate de infracţiunile de securitate.

Situaţia din Hong Kong a stimulat alte guverne să ia măsuri: Australia, Marea Britanie, Canada şi Noua Zeelandă şi-au suspendat tratatele de extrădare cu Hong Kong, invocând îngrijorări cu privire la noua lege a securităţii.

Vineri, administraţia Trump a sancţionat-o pe Carrie Lam, directorul executiv din Hong Kong şi pe alţi 10 înalţi funcţionari pentru rolurile lor în suprimarea disidenţei.

