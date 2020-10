Reacţia procurorului general al României după decizia din dosarul ”10 august”: Dosarul se cercetează pentru descoperirea adevărului

Cele mai importante declaraţii făcute de Gabriela Scutea:

Dosarul se cerceteaza pentru descoperirea adevarului. Sunt necesare cateva sublinieri. In 2018 reprezentantii jandarmeriei au sesizat DIICOT referitor la actiunile protestatarilor. DIICOT s-a asumat cercetarea faptelor la un loc. Cercetearea faptelor de abuz in serviciu era posibila din punct de vedre legal. Ordonanta emisa structureaza doua planuri: protestatarii ca ansablu si indivizi, persoane care au fost agresate dupa ora 23. ordonanta DIICOT are 235 de pagini. Din parcurgerea ei sumara rezulta ca procurorii au examinat interventia in forta si au delimitat unele acte care reflecta lipsuri ale organizarii jandarmeriei ca elemente contextuale si nu elemente de abuz in serviciu. Se pune accentul pe insriptionarea castilor de jandarmi sau lipsa ei si posibiilitatea de a identifica persoanele care au agresat cetatenii. Personal imi asum transparenta si comunicare neechivoca. Unele dosare releva un interes general al societatii care nu poate fi pus in discutie de catre noi. Vreau sa transmit ca inteleg emotia public generata de acest dosar. Procurorii au obligatia sa administreze probele in mod impartial si complet. Rolul nostru e sa administram probele.

Ordonanta e foarte ampla si se vor face comunicari ulterioare. Va multumesc.