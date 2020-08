Un important om de afaceri pro-democraţie din Hong Kong a fost arestat sub noua lege a securităţii

Omul de afaceri din Hong Kong, Jimmy Lai, a fost arestat sub suspiciunea de complot şi fraudă. Magnatul a fost reţinut în conformitate cu noua lege a securităţii naţionale impusă de China în iunie. Poliţia a confirmat şapte persoane arestate suspectate că au încălcat legea securităţii naţionale, dar nu l-au numit pe Lai printre arestaţi.

Lai este un proeminent susţinător al protestelor pro-democraţie ce izbucnesc în Hong Kong. De-a lungul timpului, omul de afaceri a avut opinii divergente faţă de autoritatea chineză în teritoriul metropolei autonome. El a afirmat că Hong Kong va deveni la fel de corupt precum China deoarece „fără statul de drept, oamenii care fac afaceri aici nu vor avea nicio protecţie”.

Într-un interviu acordat agenţiei de ştiri AFP, Lai declara: "Sunt pregătit pentru închisoare. Dacă va veni, voi avea ocazia să citesc cărţi pe care nu le-am citit. Singurul lucru pe care îl pot face este să fiu pozitiv”.

Autorităţile sunt la al treilea val de arestări sub noua lege iar Lai a devenit cel mai cunoscut caz, fiind şi primul care deţine dublă cetăţenie, relatează BBC.

Jimmy Lai, who is a UK citizen, is handcuffed and and escorted to a van. Arrested for alleged foreign collusion, he is so far the highest-profile arrested after national security law was inserted by Beijing. Police says he is also arrested for committing fraud. #HongKongProtests pic.twitter.com/Vi4okmLhUv