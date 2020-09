VIDEO ŞOCANT: Momentul în care protestatarii îi dau foc unui poliţist, în timpul manifestaţiilor. Protestele s-au extins şi în alte ţări

Un poliţist din oraşul mexican Guadalajara, statul Jalisco, a fost rănit după ce un protestatar i-a dat foc în timpul unor manifestaţii. Locuitorii oraşului au ieşit în stradă, mânaţi de protestele din SUA, pentru a reclama brutalitatea poliţiei.

Incidentul care a stârnit violenţele în Mexic a fost provocat de moartea lui Giovanni Lopez, în vârstă de 30 de ani. Fratele său a afirmat că acesta a fost bătut de poliţie pentru că nu a purtat mască de protecţie.

Let’s also not forget that Giovanni López, was arrested for not wearing a mask, criminalised by cops and brutally beaten to death. Guadalajara wildin’ rn ✊🏼🇲🇽🙏🏼 #Jalisco #GiovanniLopez #justice pic.twitter.com/vZWmgdLfvB