Adelina Pestriţu a pornit seria “Moda bunelor manière” cu 5 milioane vizualizari, pe conturile sale de TikTok şi Instagram

„În fiecare zi mă gândesc cum să folosesc platformele de socializare într-un mod cât mai util, mai constructiv şi mai frumos. Pe lângă postări amuzante sau de fashion, îmi propun să transmit şi mesaje caritabile sau despre bun simţ şi comportament în societate. Cred ca putem să ne ajutăm unii pe alţii în această lume virtuală, în care nu există graniţe nici fizice, nici creative.”, îşi explică Adelina Pestriţu seria de reels pe care a început-o pe canalele sale de Instagram - şi de Tik-Tok

Primul episod din seria ”Moda bunelor maniere” a cucerit comunitatea online din România, dar şi pe cea din Mexic, Argentina, Peru, Ecuador sau Columbia, iar Adelina Pestritu promite să posteze săptămânal câte un episod din acest serial, un video scurt pe canalele sale de Instagram, TikTok şi Facebook, cu cele mai importante reguli de comportament în societate, dar şi în mediul virtual:

„Am fost plăcut surprinsă că un video atât de cuminte a fost atât de bine primit şi de distribuit internaţional, am primit sute de mii de reacţii din întreaga lume, milioane de vizualizări. Iată că bunele maniere chiar nu se demodează niciodată. Serialul este abia la început şi descopăr şi eu odata cu cei din comunitatea mea anumite reguli despre care nu ştiam. Nu pretind că toata viaţa am ştiut să pun în aplicare bunele maniere. Unele reguli le-am învăţat în anii petrecuţi lângă părinţi şi le-am aplicat cu buna credinţă, dar odata cu aceasta iniţiativă, am descoperit lucruri pe care le făceam greşit şi am decis să mă perfectionez în paralel cu acest content educativ pe care îl împart cu cei din comunitatea mea.”, a declarat Adelina Pestriţu care se preocupă constant în diversificarea tipului de conţinut de pe canalele sale de socializare.

”Reels-urile cu glume sunt preferatele mele, mai ales ca ele generează reacţii atât de haioase. Mie îmi place la nebunie să râd şi încerc sa creez cât mai multe contexte în care să ne distrăm în gaşca de prieteni virtuali şi mă bucur că devenim internaţionali în grupul nostru”, declară Adelina Pestriţu, considerată una dintre cele mai creative şi de succes creatoare de conţinut digital din România.