Au trecut 14 ani de când vânătorul de crocodili, Steve Irwin, s-a stins din viaţă. Familia i-a adus omagiu pe reţelele de socializare

La împlinirea a 14 ani de la moartea lui Steve Irwin, fiica şi soţia lui i-au adus un omagiu şi au postat pe reţelele de socializare fotografii cu mesaje înduioşătoate. Bindi Irwin, fiica vânătorului de crocodili nu a mai apucat să crească lângă tatăl ei. Tânăra de 22 de ani, viitoare mamă, a postat pe Instagram o fotografie cu tatăl ei cu mesajul ,,Eşti mereu în inima mea”.

Această comemorare a fost dificilă şi pentru Terri, soţia lui Steve: ,,Aceata este un moment greu pentru mine. Astăzi se împlinesc 14 ani de când l-am pierdut pe Steve după 14 ani minunaţi de căsnicie. Simt că am de făcut o alegere: să sărbătoresc iubirea sau să mă lupt cu durerea. Aleg iubirea.”

This is a particularly poignant moment in time for me. Today marks 14 years since I lost Steve, after 14 wonderful years of marriage. I feel that I have a choice: celebrate love or struggle with grief. I choose love. pic.twitter.com/UudW9n0cHb