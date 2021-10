Bon Jovi şi Bryan Adams au COVID. Cei doi se retrag de la evenimente

Potrivit Variety, Adams urma să apară la ceremonia de admitere a Tinei Turner în Rock and Roll Hall of Fame. El urma să interpreteze un potpuriu de melodii, inclusiv "It's Only Love", care este un duet între Adams şi Turner de pe albumul său din 1984, Reckless, dar un test Covid pozitiv de ultim moment l-a făcut să nu poată participa.

Un reprezentant al lui Adams a declarat pentru Variety că acesta este complet vaccinat şi nu a prezentat niciun simptom.

Starul country Keith Urban i-a luat locul lui Bryan Adams la ceremonie pentru a cânta alături de artistul R&B, H.E.R. cântecul Turner - Adams.

Jon Bon Jovi se află într-o situaţie similară, după ce un concert a fost anulat în faţa unei mulţimi care aştepta să fie informată despre diagnosticul său de Covid. Variety menţionează că evenimentul, numit "Runaway With JBJ", era programat pentru perioada 29-31 octombrie şi includea o secţine în care Bon Jovi povestea, o sesiune de întrebări şi răspunsuri şi o şedinţă foto, pe lângă o petrecere de Halloween.

Un reprezentant al lui Bon Jovi afirmă că muzicianul este complet vaccinat şi se simte bine.