Cardi B, nemulţumită că suporterii lui Trump se distrează pe una din piesele ei. Vedeta vrea să apeleze la FBI pentru a-i denunţa pe petrecăreţi

Se pare că colaborarea lui Cardi B cu Megan Thee Stallion are o nouă audienţă formată din tinerii susţinători ai preşedintelui Donald Trump. O petrecere pe o ambarcaţiune organizată de aceştia a devenit virală pe Instagram după ce tinerii pot văzuţi cum petrec pe piesa ”WAP”.

Răspunsul ironic al vedetei nu a întârziat să apară. Cardi B ar trimite FBI-ul să-i liniştească pe petrecăreţi pentru că nu respectă măsurile de prevenţie pentru COVID-19, a scris aceasta pe Twitter.

Wasn’t republican conservative throwing a little fit bout this song ?😒........Anyways this makes my ass itchy. ....I’m callin the fbi on this festivity.They are not quarantining pic.twitter.com/kL3kuKChAm