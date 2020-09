Cel mai bun babysitter al iepurilor e un patruped

Când vine vorba de mâncare, nu mai contează rasa. Asta îţi arată nişte imagini postate pe Twitter cu un câine care hrăneşte cu morcovi patru iepuraşi şi un purcel. Acesta este urcat pe o bucată de lemn şi are grijă ca fiecare iepure să ajungă la legume.

Clipul i-a impresionat pe internauţi, care au reacţionat imediat. „Un câine atât de inimos”, „Trebuie să-mi învăţ câinele să facă acelaşi lucru”, „Atât de adorabil”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Come and get your food pic.twitter.com/h7qSBtStLw