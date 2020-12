Celebrităţile dezvăluie care sunt emisiunile lor favorite

Nu-i aşa că eşti curios să afli ce filme şi emisiuni sunt vizionate de cele mai populare vedete?!

Celebrităţile sunt cele pe care le vedem jucând în filme şi emisiuni TV, indiferent dacă oamenii merg la cinematografe sau rămân acasă vizionând Netflix şi Hulu.

Vedetele care îşi câştigă existenţa lucrând în faţa camerei, ştiu toate detaliile din culise despre realizarea celui mai bun divertisment, şi îşi exprimă opiniile cu privire la cele mai bune spectacole de urmărit.

Lui Michelle Obama îi place personal să urmărească Scandal cu Kerry Washington. Fosta primă doamnă a SUA îndrăgeşte şi emisiuni precum Parks and Recreation şi Modern Family. Soţul ei Barack iubeşte să se uite la Breaking Bad.

Jennifer Lawrence iubeşte televiziunea reală. A recunoscut că îi plac spectacole precum Keeping Up With the Kardashians, Real Housewives şi Dance Mom.

Ema Watson a recunoscut că îi place să se uite la iCarly. Emisiunea este despre un grup de adolescenţi care îşi încep propriul canal YouTube şi postează conţinut prostesc pentru ca tinerii să se poată abona.