Chitara la care a cântat Kurt Cobain la ultimul concert al trupei Nirvana este estimată să ajungă la licitaţie la o sumă cuprinsă între un milion şi două milioane de dolari americani.

Julien's Auctions a anunţat o licitaţie cu o serie de obiecte rock 'n' roll pentru a marca aniversarea a 20 de ani de existenţă, inclusiv chitara The Fool a lui Eric Clapton şi SkyStang I a lui Cobain.

Chitara electrică Fender Mustang albastră a lui Cobain a fost folosită în timpul turneelor Nirvana din 1993 şi 1994, până la ultima reprezentaţie a trupei cu Cobain la Terminal Einz din Munchen, în martie 1994, care a avut loc cu puţin peste o lună înainte de moartea cântăreţului.

Se aşteaptă ca o chitară Fender Stratocaster, la care a cântat şi Cobain, să fie scoasă la licitaţie pentru o sumă cuprinsă între 500.000 şi 700.000 de dolari.

Chitara electrică crem a fost spartă la finalul spectacolului Nirvana din Buenos Aires în 1992, iar aceasta include semnăturile membrilor trupei şi un poem al lui Dave Grohl scris în interiorul unei bule în formă de inimă.

Printre alte obiecte oferite de Cobain se numără blugii săi Levi's cu rupturi, un cardigan argyle cu nasturi în faţă, precum şi casetele sale cu notiţe scrise de mână, un pachet de ţigări, un poster de promovare In Utero şi multe altele, relatează Standard

Capul de afiş al etapei de licitaţie pentru colecţia Played, Worn And Torn: Rock N Roll Iconic Guitars And Memorabilia este chitara electrică Gibson SG din 1964 a lui Clapton, The Fool, care este estimată, de asemenea, să ajungă la o sumă cuprinsă între un milion şi două milioane de dolari.

Printre alte piese de referinţă ale vânzării se numără un Lincoln Continental Mark V din 1977, restaurat, deţinut de Elvis Presley şi un Chevrolet Corvette Stingray original din 1966, deţinut şi condus de chitaristul Slash de la Guns N' Roses.

O pelerină făcută la comandă şi purtată pe scenă de Dolly Parton în anii 1970 va fi, de asemenea, scoasă la vânzare, la fel ca şi legitimaţia personală de acces la toate domeniile/legitimaţia personală de artist a lui Sinead O'Connor, laminată, care i-a fost eliberată şi purtată pe scenă în timpul spectacolului susţinut la concertul de celebrare a celei de-a 30-a aniversări a lui Bob Dylan din 1992.

Rock N Roll Iconic Guitars And Memorabilia se va lansa cu o sesiune specială de seară joi, 16 noiembrie, şi cu sesiuni tradiţionale vineri, 17 noiembrie, şi sâmbătă, 18 noiembrie, la Hard Rock Cafe Nashville, o parte din încasări urmând să fie direcţionate către iniţiativa de sănătate mintală Kicking The Stigma.

Înainte de licitaţie, un turneu al expoziţiei se va deplasa la Londra, având loc între 17 şi 22 octombrie la Hard Rock Cafe, Piccadilly Circus.