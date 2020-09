Cultură cu parfum de vinil! Un bărbat îţi arată colecţia lui impresionantă

Un târg de vinil-uri, CD-uri şi casete din capitală i-a atras pe toţi iubitorii de muzică veche, de la Maria Tănase până la Frank Sinatra. Alexandru Albiter a venit şi el în căutare de plăci vechi de pick-up. Pasionat de muzica rock, el are amenajat un loc de special la mansarda casei. Acolo am descoperit două camere pline cu discuri şi instrumente muzicale din ultimii 40 de ani.

Dacă şi ţie îţi place să asculţi muzică la pick-up, îţi spun că la astfel de tărguri preţurile pentru discuri încep de la 10 lei şi pot ajunge până la 300 de lei pentru piesele rare.

”CD-uri am în jur de vreo 3.000, vinil-urile, LP-urile cred că 3-4 sute , nu le-am numărat niciodată, câteva single-uri şi pick-up-urile au venit aşa pe rând. Akai-ul ăsta îl folosesc este foarte comod, am căşti cu bluetooth, pun vinil-ul şi pot să mă duc în dormitor sau să umblu prin casă. Ăsta este discul cu Ob-La-Di Ob-La-Da apărut atunci, Paperback Writer, Nowhere Man, aici este Twist and Shout. Din muzică am caştigat tot ce e aici, muzica este meseria mea în momentul ăsta”, spune Alexandru Albiter.