Vrei amintiri de neuitat? După modelul occidental, Denisa Sîrb, un fotograf din Cluj, face poze mămicilor în timpul naşterii. De mai bine de patru ani tânăra surprinde prima gură de aer a fiecărui bebeluş pe care îl fotografiază.

Chiar dacă multe naşteri au loc noaptea, Denisa este acolo ca să capteze cele mai mari emoţii. Una dintre mamele care a ţinut să aibă imortalizat momentele din sala de naştere, este Raluca. De fiecare dată când revede pozele îşi aminteşte de clipele minunate când şi-a strâns pentru prima dată cel de-al treilea copil în braţe.

“Cine este aici? Tu eşti? Din burtică de la mami? Acolo, da. Şi cum au ai plâns când te-a scos doamna doctor? Aşa.Asta e una din pozele preferate pe care am şi făcut-o tablou şi o ţinem în casă.”, a fost reacţia unei mămici când a văzut fotografiile.

“Eu am trei copii şi sincer aş fi ales pentru toţi dacă ştiam din timp de serviciul acesta. Abia la ultimul am aflat şi s-a potrivit de minune. Ştiam că e ultimul copil şi am vrut să rămână cumva în memoria noastră. Văd momente pe care nu mi le amintesc, dar care văzându-le pozate îmi dau seama că au existat şi îmi dau seama de valoare lor.“, a declarat Raluca Trifan.

”Am fotografiat foarte multe naşteri din pură plăcere, fără să iau bani părinţilor. De cele mai multe ori se întâmplă să fie noaptea naşterea. După ce am început să fac fotografii am făcut şi un curs de doula. Mă duc la orice oră şi s-a întâmplat să stau şi câte 16 ore acolo.”, a declarat Denisa Sîrb.