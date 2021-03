Eminem le răspunde celor care au determinat interzicerea melodiei „Love the way you lie” pe TikTok

Emimen le răspunde tiktokerilor după ce a fost criticat pentru un vers dintr-o melodie

Eminem a fost acuzat de generaţia Z pentru versurile care promovează violenţa domestică

Marshall Matters a răspuns mişcării “Cance” prin videoclipul unei noi melodii

35 afişări