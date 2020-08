Fondatorul trupei The Roots a murit la 47 de ani

Don Champion, vărul rapperului Malik B, cunoscut drept membrul fondator al trupei The Roots, a confirmat decesul acestuia printr-o postare emoţionantă pe Twitter, după ce mai multe zvonuri au circulat pe reţelele de socializare. Nu se cunoaşte încă cauza morţii rapperului.

Mourning my beloved cousin today. He was so talented and had a huge heart. I still remember when he and The Roots were starting out. He'd give me and my dad their cassette tapes to listen to. I miss you already, Mailk. #RIP ❤️ https://t.co/UMQeXJsWmf

„Îmi plâng vărul iubit astăzi. A fost atât de talentat şi a avut o inimă mare”, scrie Champion prin intermediul postării.

La scurt timp, The Roots au emis o declaraţie prin intermediul paginii lor oficiale de Twitter: „Vă informăm cu regret despre trecerea în nefiinţă a iubitului nostru frate şi a membru de lungă durată Roots, Malik Abdul Baset. Va fi amintit pentru devotamentul său pentru islam şi inovaţia adusă ca unul dintre cei mai dotaţi MC din toate timpurile. Vă rugăm să-i respectaţi familia pe perioada doliului.”

We regretfully inform you of the passing of our beloved brother and long time Roots member Malik Abdul Basit. May he be remembered for his devotion to Islam and innovation as one of the most gifted MCs of all time. We ask that you please respect his family in our time of mourning pic.twitter.com/NVHtb2CFWP