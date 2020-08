„Game of Thrones” este cel mai piratat serial din timpul pandemiei de COVID-19

Piratarea în mediul online nu este un subiect nou, dar a revenit în trend cu ocazia pandemiei de COVID-19. Se pare că cele mai piratate seriale sunt „Game of Thrones” şi „Rick and Morty”.

Cum oferta TV nu este destul de atractivă pentru o bună parte din utilizatori, aceştia recurg la piratarea serialelor favorite pentru a fi la zi cu ele.

Top 10 cele mai piratate seriale din timpul pandemiei:

1. Game of Thrones

2. Rick and Morty

3. My Hero Academia

4. The Walking Dead

5. Spongebob SquarePants

6. The 100

7. The Mandalorian

8. The Flash

9. Agents of S.H.I.E.L.D

10. Harley Quinn