Jaden Smith, fiul lui Will Smith, îşi lansează propria emisiune TV

Jaden, fiul lui Will Smith îşi lansează un nou proiect, o emisiune pe Snapchat. La fel ca mama lui, Jada, băiatul vrea să aibă show-ul lui care se va numi „Soluţia Comitetului”. Emisiunea este un program destinat tinerilor care îl urmăresc pe Jaden şi care vor să dezbată subiecte de interes pentru noua generaţie.

Jaden spune că principalele subiecte acoperă complexele tinerilor, drepturile lor, dar şi educaţia. Cu siguranţă totul va fi îmbinat cu foarte mult umor, alături de invitaţi renumiţi.

Jaden Smith şi-a început cariera de actor la vârsta de 8 ani, în filmul The Pursuit of Happyness, unde a jucat alături de tatăl lui. Fiul lui Will Smith este în prezent şi artist, el cântă muzică rap.