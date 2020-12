Jeremy Bulloch, actorul care l-a jucat pe Boba Fett în Star Wars, a murit la vârsta de 75 de ani

Născut în Market Harborough, Leicestershire, Marea Britanie, primul rol major al lui Jeremy Bulloch a fost în filmul muzical Summer Holiday în 1963, la vârsta de 17 ani, când a jucat alături de starul pop Sir Cliff Richard.

Bulloch a fost cel mai bine cunoscut, însă, pentru rolul vânătorului de recompense Boba Fett în The Empire Strikes Back şi Return of the Jedi din Star Wars.

De atunci, personajul a mai apărut şi în cel de-al doilea sezon al serialului Star Wars, The Mandalorian.

Bulloch a apărut şi în filmul lui James Bond Octopussy în 1983 şi în serialul TV Doctor BBC din anii '70 scrie BBC News.

Mark Hamill, care l-a interpretat pe Luke Skywalker în trilogia originală Star Wars, l-a descris pe Bulloch drept „gentlemanul englez prin excelenţă”.

„Un actor excelent, o companie încântătoare şi atât de amabil cu toată lumea, mă consider norocos că l-am întâlnit şi am lucrat cu el”, a scris Hamill pe Twitter.