Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio şi alte celebrităţi îşi blochează conturile de Facebook şi Instagram. Care este motivul?

Kim Kardashian îşi opreşte, miercuri, conturile de Facebook şi Instagram. Doar pentru 24 de ore, însă. Vedeta se alătură altor celebrităţi, cum ar fi Demi Lovato, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Jennifer Lawrence, în campania #StopProfitForHate. Kim te invită şi pe tine, dacă-i eşti fan, să faci acelaşi lucru.

Acţiunea vine ca formă de protest împotriva răspândirii ştirilor false. Campania face apel la Facebook să ia atitudine, să oprească rasismul, violenţa şi ura, pe platforma de socializare. Facebook a spus că se va alia cu grupuri pentru drepturi civile, pentru a găsi instrumente pentru a lupta cu dezinformarea.

„Îmi place că mă pot conecta direct cu voi prin Instagram şi Facebook, dar nu pot să stau şi să rămân tăcută în timp ce aceste platforme continuă să permită răspândirea urii, propagandei şi dezinformării”

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation - created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw