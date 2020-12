Marile festivaluri revin în forţă în 2021. Organizatorii au încercat să păstreze principalele trupe care ar fi trebuit să vină la ediţia din 2020

Anul ăsta ai dus dorul festivalurilor, dar la anul te-ai putea reîntoarce la ele. De exemplu, Electric Castle, festival prezent în România încă din 2013, este deja stabilit pentru 14 iulie 2021- 18 iulie 2021.

Şi Untold este stabilit deja pentru 5-8 august 2021. Mihai Păun, directorul festivalului Electric Castle, îţi spune că a fost nevoie de o reorganizare pentru anul viitor. Sunt trupe pe care anul trecut nu le-au putut aduce în România, dar care în 2021 s-ar putea să concerteze în faţa ta.

MIHAI PĂUN, director festival Electric Castle: Nu e acelaşi line up, dar nu neapărat din cauza lor, e pentru că aşa am considerat noi. E o dinamică în zona asta artistică, sunt mulţi artişti, multe formaţii care îşi programaseră turneul anul ăsta. Încercăm să păstram pilonii principali. Ne-am reorganizat puţin în toată zona asta, am făcut aşa o alegere, am reogranizat zona asta de head lineri.