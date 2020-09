Publicul revine treptat şi la evenimentele sportive, dar stadioanele şi sălile de sport şi-au redus semnificativ capacitatea, din cauza pandemiei. La meciul de fotbal american pe care Denver Broncos l-au jucat aseară acasă au avut voie în tribune doar 5700 de spectatori, deşi capacitatea arenei este în mod normal de peste 70.000 de locuri.

Ca să nu pară gol stadionul, organizatorii au apelat şi ei la cartoane cu spectatori fictivi. Doar că de data asta au fost ceva mai inventivi şi au cerut ajutorul simpaticelor personaje din animaţia South Park. La meci a venit întreg oraşul animat. Mai mult, toate personajele au purtat măşti şi au "cântat" în cor pe balada "Someone Like You", a cântăreţei britanice Adele.



South Park se întoarce săptămâna asta cu un episod despre coronavirus, ‘The Pandemic Special’. Episodul marchează începutul sezonului 24 şi îl poţi vedea din 30 septembrie.