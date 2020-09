Moment de magie: iluzionistul David Blaine se ridică azi deasupra Pământului, atârnat de baloane cu heliu

Iluzionistul David Blaine visează de mic să zboare. El programase iniţial "zborul" magic pe 31 august, între New York şi New Jersey, legat doar de nişte baloane umplute cu heliu.

A fost nevoit însă să renunţe la planul iniţial după ce nu i-a reuşit testul de zbor. "Era un proiect prea ambiţios, imposibil de realizat în acest moment din punct de vedere logistic, deşi am lucrat cu cei mai buni", a spus Blaine. El nu se lasă, însă. Cascadoria Ascension a fost mutată în Arizona şi o vezi live, în cele din urmă, în după-amiaza asta.

Planul magicianului implică o ascensiune de peste 5 kilometri deasupra Pământului, ataşat de 52 de baloane. Transmisiunea, prima cascadorie live pe care o face Blaine din 2012, de când a stat 72 de ore pe un stâlp din New York şi au trecut prin el 1 milion de volţi, începe la 15:55 şi se vede aici.

#DavidBlaineAscension is beyond anything that I could’ve imagined. It’s also really complex so it will now take place in Arizona. I'm hoping to ascend in a few days, so set a reminder to get notified when I take off. https://t.co/bVy2WU5kvM pic.twitter.com/JY3p2iQZeZ