Motanul Larry: “Regele Charles mi-a cerut să devin eu noul premier pentru că acest circ inutil a durat cam prea mult timp”

Motanul scrie pe Twitter că Liz Truss, după ce a fost aleasă să îl înlocuiască pe Boris Johnson la şefia partidului, a anunţat un set de măsuri pentru tăierea taxelor care să ducă la creşterea economiei britanice. Dar el constată că economia britanică a intrat în colaps, iar pentru a nu-şi asuma răspunderea pentru eşec, l-a concediat abuziv pe Cancelarul de Finanţe. În cele din urmă, ea a demisionat după 44 de zile, fiind premierul cu cel mai scurt mandat din istoria Marii Britanii

Motanul în vârstă de 15 ani care îndeplineşte funcţia de şef-prinzător de şoareci al Biroului Cabinetului din 10 Downing Street din 2011 susţine că britanicii l-au întrebat dacă conservatorii îl vor nominaliza pe Boris Johnson din nou ca prim-ministru şi scrie că este puţin probabil din moment ce el a fost silit să demisioneze din funcţie în dizgraţie acum trei luni după o serie de scandaluri, dar acum ei sunt disperaţi când văd cât de nepopulari au ajuns. Motanul mai scrie că multe dintre problemele legate de Bexit au rămas nerezolvate şi au avut un impact negativ asupra economiei britanice.

“The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.” pic.twitter.com/eFL3fgSfVL