Netflix testează o nouă funcţie. Butonul de „Shuffle Play” va fi adăugat pentru selectarea aleatorie filmelor şi serialelor de pe platformă

Netflix intenţionează să implementeze un buton de amestecare a emisiunilor existente pe platformă pentru a-i ajuta pe utilizatorii indecişi. Compania a efectuat o serie de teste ale noii funcţii încă din luna iulie.

Noile butoane sunt denumite generic „Shuffle Play” şi „Play Something”.

Interesting new feature @netflix ... but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG