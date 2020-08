Noutăţi extraordinare aduse de DC Comics şi Warner Bros. Batman, Wonder Woman şi Suicide Squad au fost printre capetele de afiş

Deşi fără strălucirea adusă de fani, ediţia de anul acesta a DC FanDome a adus multe surprize plăcute. A fost prima ediţie organizată în colaborare cu Warner Bros. şi a venit cu o mulţime de trailere pentru jocuri, dar şi pentru filmele DC Comics.

Dar hai să-ţi spun care au fost capetele de afiş ale evenimentului.

După o aşteptare de mai bine de un an, a fost prezentat noul joc Gotham Knights. E un joc din categoria open-word, în care poţi fi Batman, Batgirl sau Robin. Sau, de ce nu, fiecare pe rând.

A fost prezentat trailerul versiunii lui Zack Snyder pentru Justice League, un director’s cut care include scene care n-au fost prezentate în filmul original, din 2017. Nu a fost avansată o dată anume pentru lansare, dar versiunea de 4 ore a lui Snyder va fi disponibilă pe HBO Max anu viitor.

Ai ocazia să arunci o privire la noul Batman, cu Robert Pattinson în rolul cavalerului negru. Da, e vorba de acelaşi Gotham City în care crima face legea, iar Batman încearcă să afle care e rolul lui. Zoe Kravitz e Catwoman, iar Jeffrey Wright e comisarul Gordon.

Echipa de la Rocksteady Studios a prezentat trailerul noului joc Suicide Squad: Kill the Justice League. Da, trupa de răufăcători i-a pus gând rău lui Superman, care, nici el, nu mai e băiatul bun pe care-l ştiai. Grafica este extraordinară şi poţi juca fiecare personaj separat sau, cu 3 prieteni, puteţi juca în echipă.

Cat-fight-ul ediţiei vine de la Wonder Woman 1984. După ce în filmul precedent Wonder Woman îl învinge pe Ares, zeul războiului, acum are parte de un oponent chiar mai îndărătnic – Cheetah. Iar dacă ai crezut că Chris Pine e mort şi îngropat din primul film, o să ai o mare surpriză.

Şi poţi vedea şi cum arată Dwayne Johnson, noul erou al galeriei DC, în rolul Black Adam. Mai bine spus, noul anti-erou. E drept că e doar un teaser, dar măcar ai putut vedea ce bine-i stă lui The Rock în costum de super-erou. Acum mai rămâne de văzut unde şi cum va fi integrat în poveştile DC Comics.

Una peste alta, multe lucruri bune îi aşteaptă pe fanii DC şi nu numai.