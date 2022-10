Popeyes România aduce în Drumul Taberei tradiţia culinară din Louisiana

Popeyes România continuă planul ambiţios de expansiune la nivelul Bucureştiului şi aduce faimosul pui prăjit mai aproape, într-o nouă comunitate. Micile bucurii ale vieţii, voia bună şi gustul inconfundabil - pe toate acestea mizează Popeyes la deschiderea din Drumul Taberelor. Nu vor lipsi nici suprizele pentru oaspeţi şi celebrele produse Popeyes, deja apreciate în toată lumea: The Chicken Sandwich, American Biscuits sau Cajun Fries.

„Entuziasmul este imens şi ne bucurăm că, începând cu 15 octombrie, vom fi mai aproape de şi mai mulţi fani Popeyes. Spiritul Popeyes şi bucătăria din Louisiana oferă un gust unic pentru publicul din România. Miile de oaspeţi care ne-au vizitat încă de la prima deschidere apreciază produsele noastre făcute din pui proaspăt, nu congelat, consistenţa acestora şi mixul îndrăzneţ de condimente Cajun, ce fac ca fiecare produs Popeyes să fie unul excepţional. Deschidem într-un nou centru comercial care este un important loc de întâlnire pentru bucureştenii din Drumul Taberei şi abia aşteptăm să celebrăm această deschidere împreună”, a declarat Mihaela Lungu, Chief Marketing Officer, Popeyes România.

„Acest nou parteneriat ne bucură mult deoarece vine să completeze experienţa pe care Drumul Taberelor o oferă comunităţii şi să contribuie la deservirea nevoilor acesteia printr-o mai mare varietate gastronomică. Alături de spaţii pline de viaţă, gândite special pentru socializare – spaţii de relaxare, locuri de joacă sau food-court, ne dorim să punem la dispoziţie servicii de cea mai bună calitate tuturor celor care ne vizitează”, menţionează Raluca Crişan, Operations Leader al Nhood România.

Deschiderea din Centrul Comercial Drumul Taberelor face parte din planul de expansiune Popeyes în zone strategice din Bucureşti, cu scopul de a oferi acces facil comunităţilor şi vine în întâmpinarea dorinţelor acestora, de a fi mai aproape. Oaspeţii vor putea comanda produsele preferate atât la casa de marcat, cât şi la kioskuri şi prin aplicaţia de mobil Popeyes. Mai mult, la fiecare comandă plasată prin aplicaţie sau prin WebApp, vor primi puncte de loialiatate.

Popeyes România a deschis până în prezent trei restaurante în mall-uri importante din Bucureşti: Băneasa Shopping City, Parklake Shopping Center şi AFI Cotroceni. Următoarele inaugurări programate pentru anul acesta vin să consolideze poziţia Popeyes în Bucureşti, urmând ca în 2023, Popeyes România să se extindă şi în alte oraşe mari din ţară.

Despre Popeyes®

Fondat în New Orleans în 1972, Popeyes ® are peste 50 de ani de istorie şi tradiţie culinară. Popeyes® se distinge printr-un meniu unic în stil New Orleans, care include produse de pui, unic condimentat, creveţi prăjiţi şi alte reţete locale. Pasiunea brandului pentru moştenirea sa din Louisiana şi mâncărurile aromate autentice i-au permis lui Popeyes® să devină unul dintre cele mai mari restaurante cu produse din pui cu servire rapidă din lume, cu peste 3.700 de restaurante la nivel global.

Despre Restaurant Brands Internaţional Inc.

Restaurant Brands Internaţional Inc. este una dintre cele mai mari companii de restaurante cu servire rapidă din lume, cu peste 35 de miliarde de dolari în vânzări anuale la nivelul întregului lanţ şi peste 29.000 de restaurante în peste 100 de ţări. RBI deţine patru dintre cele mai cunoscute şi apreciate branduri de restaurante cu servire rapidă din lume – TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES® şi FIREHOUSE SUBS® care funcţionează independent de zeci de ani. Prin platforma sa Restaurant Brand for Good, RBI îşi îmbunătăţeste continuu eforturile în direcţia sustenabilităţîi produselor alimentare, a protejării planetei, oamenilor şi comunităţilor.