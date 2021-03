Premiile Grammy 2021: Beyonce şi Taylor Swift fac istorie

Taylor Swift a făcut istorie şi la ceremonia de duminică, devenind prima femeie care a câştigat premiul „albumul anului” de trei ori.

Vedeta a fost răsplătită pentru albumul său Folklore, după ce a mai câştigat în 2010 şi în 2016. Doar alţi trei artişti au câştigat premiul albumului anului de trei ori: Frank Sinatra, Paul Simon şi Stevie Wonder.

Billie Eilish a cîştigat Record of the year cu Everything I Wanted, Song of the year este H.E.R. - I Can't Breathe, iar Best new artist este Megan Thee Stallion.

Beyoncé a egalat totalul de 28 de Grammy al superproducătorului Qunicy Jones. Doar dirijorul Sir Georg Solti are mai multe premii câştigate, 31.

Spectacolul a început cu Harry Styles, Billie Eilish şi Haim. Styles a început cu single-ul său de succes Watermelon Sugar, iar Billie Eilish, care a dominat ceremonia de anul trecut, a urmat cu balada Everything I Wanted; Haim a cântat The Steps de pe albumul Women In Music Pt III, nominalizat la categoria albumul anului.

Cea mai mare parte a ceremoniei s-a desfăşurat într-un cort în faţa LA Convention Center, cu nominalizaţii aşezaţi la mese, respectând distanţarea socială.

Alţi câştigători au fost Dua Lipa, cel mai bun album vocal pop, şi Lady Gaga şi Ariana Grande, care au devenit primul duet feminin care a câştigat cea mai bună colaborare pop pentru Rain On Me.