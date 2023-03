Câştigătorii premiilor Oscar 2023

ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT câştigă premiul pentru cea mai bună cinematografie

NAVALNY CÂŞTIGĂ PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN DOCUMENTAR

Soţia lui Alexi Navalny a luat cuvântul pentru a-i spune soţului ei încarcerat să rămână puternic.

KE HUY QUAN IA PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR

Ke Huy Quan ia premiul pentru rolul său din "Everything Everywhere All at Once"

"Călătoria mea a început pe o barcă. Am petrecut un an într-o tabără de refugiaţi", a spus Quan. "Cumva, am ajuns aici, pe cea mai mare scenă de la Hollywood. Se spune că astfel de poveşti se întâmplă doar în filme. Nu-mi vine să cred că mi se întâmplă mie. Acesta - ACESTA - este visul american".

JAMIE LEE CURTIS IA PREMIUL PENTRU CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN ROL SECUNDAR

Jamie Lee Curtis câştigă premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru performanţa sa din Everything Everywhere All at Once.

"Mama şi tatăl meu au fost amândoi nominalizaţi la Oscaruri la categorii diferite - eu tocmai am câştigat un Oscar!", a spus ea.

CEL MAI BUN FILM DE ANIMAŢIE

Filmul de animaţie "Guillermo del Toro's Pinocchio".

"Vă rugăm să ne ajutaţi să menţinem animaţia în discuţie.", a spus regizorul Guillermo del Toro la primirea premiului

An Irish Goodbye câştigă premiul pentru cel mai bun scurtmetraj live action

The Whale câştigă cel mai bun machiaj şi hairstyling

Black Panther: Wakanda Forever câştigă cel mai bun design de costume

Nume noi

Dintre cei 20 de actori care candidează duminică seară pentru cele mai mari premii individuale din domeniile lor - cel mai bun actor, cea mai bună actriţă, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriţă în rol secundar - 16 sunt nominalizaţi pentru prima dată, lucru pe care gazda Jimmy Kimmel l-a subliniat în monologul său.

Cate Blanchett ("Tár") este singura nominalizată care a mai câştigat (de două ori). Una dintre colegele sale nominalizate la categoria cea mai bună actriţă, Michelle Williams ("The Fabelmans"), a fost nominalizată de cinci ori la Oscar, dar este încă în căutarea primei sale victorii.